Tras la polémica actuación de Quintero en la ida entre Chivas y Cruz Azul, David Medrano reveló quién perfila para arbitrar la semifinal de vuelta.

La polémica arbitral quedó instalada tras el 2-2 entre Cruz Azul y Chivas por la semifinal de ida del Clausura 2026. El penal señalado por Maximiliano Quintero para el empate cementero, además de las fuertes infracciones sobre Diego Campillo y Richard Ledezma que pudieron terminar en expulsiones, provocaron muchas críticas alrededor del desempeño del silbante. Buena parte de la opinión pública consideró que el árbitro no estuvo a la altura para un partido de semejante tensión.

En medio de ese contexto, el periodista David Medrano adelantó en la transmisión que la Comisión de Árbitros tendría decidido al encargado de impartir justicia en la semifinal de vuelta a disputarse el próximo sábado en el Estadio Jalisco: nada menos que Luis Enrique Santander, uno de los jueces con mayor respaldo dentro de la Federación Mexicana de Futbol.

(Guadalajara se quejó públicamente por el arbitraje de Maximiliano Quintero)

La posible designación no pasa desapercibida. Santander viene de estar en el centro de otra controversia durante los cuartos de final entre Club América y Pumas UNAM, situación que incluso derivó en que fuera removido de la semifinal de ida entre Pachuca y Pumas luego de fuertes cuestionamientos y presión mediática. Diversos reportes señalaron que hubo inconformidad desde el entorno universitario por su actuación previa.

Aun así, la Comisión seguiría viendo en Santander a un árbitro confiable para manejar escenarios calientes. El silbante internacional FIFA acumula experiencia en finales de Liga MX y partidos de alta exigencia desde hace más de una década, algo que pesa pensando en un duelo que promete máxima tensión en el Estadio Jalisco.

Ahora, la expectativa estará puesta en si la Comisión confirma oficialmente la designación y, sobre todo, en cómo responderá el arbitraje después de una ida marcada por reclamos, jugadas límite y un ambiente que terminó completamente encendido rumbo al capítulo definitivo de la serie.

El historial de Chivas con Luis Enrique Santander

Al Guadalajara no la ido de la mejor manera con Santander como silbante: de 27 encuentros disputados con dicho árbitro, Chivas sólo ganó nueve, mientras que empató cinco y perdió 13. El experimentado colegiado no dirige al Rebaño desde la Leagues Cup 2025 ante Charlotte United, mientras que en Liga MX su última vez fue allá lejos, en 2022, para un Repechaje ante Puebla.