Las Chivas de Guadalajara perdieron por 1-2 ante Cruz Azul en la semifinal de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado no pudo acceder a la gran final del certamen y entre sus jugadores hubo mucho dolor y frustración. Uno de los más afectados fue el canterano Diego Campillo, quien jugó como titular y tuvo mucho trabajo para intentar detener el ataque cementero.

Terminado el encuentro, los elementos rojiblancos se quedaron un rato cabizbajos en el campo de juego, mientras recibían el reconocimiento de la afición por la buena campaña realizada y el rendimiento que mostraron. Aún así, Campillo estaba muy afectado tras la eliminación y en un momento caminó hacia las gradas.

Lo que hizo el marcador central fue básicamente buscar la contención de sus más cercanos, ya que en las gradas estaba nada menos que su papá y parte de su familia. Campillo se fundió en un emotivo abrazo con su padre y rompió en llanto cual niño desilusionado, ante la atenta mirada de la parcialidad rojiblanca que aplaudió el momento.

El Clausura 2026 de Diego Campillo

El futbolista de 24 años regresó al Guadalajara a principio de temporada y completó dos torneos muy buenos con la playera rojiblanca. En este Clausura 2026, Campillo disputó 18 partidos. Se perdió los primeros juegos por lesión y reapareció como titular con una gran actuación en el Clásico Nacional ante América. A partir de allí volvió a ser un pilar en el esquema de Gabriel Milito.

Óscar Whalley, otro de los más afectados

Otro de los que más sufrió la eliminación fue el guardameta Óscar Whalley, quien además fue una de las grandes figuras del encuentro, con varias intervenciones decisivas. El portero de origen español quedó tendido sobre el césped al terminar el partido y quedó visiblemente conmovido, por lo que volvió a recibir la ovación del público presente en el Estadio Jalisco.