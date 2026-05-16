Chivas no pudo contra Cruz Azul luego de haber perdido por 2-1 en la vuelta de la Semifinal de la Liguilla. Consumada la eliminación, los rumores del mercado de pases ya se escuchan y Gabriel Milito afirmó que no necesitan refuerzos.

Chivas quedó eliminado de la Liguilla luego de haber perdido la vuelta por 2-1 ante Cruz Azul. Consumada la eliminación de la Fiesta Grande del futbol mexicano Gabriel Milito declaró que para el Apertura 2026 no considera que necesite refuerzos porque confía mucho en los jugadores que tiene.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado volvió a sufrir ante la Máquina lo que en otro momentos vivió que era voltear al banquillo y no tener armas para hacerle frente a una situación adversa. Para el Clausura 2026 Javier Aguirre le arrebató cinco jugadores titulares al Guadalajara y la ausencia de ellos se sintió ante el equipo de Joel Huiqui, quien miraba a su banco de suplentes y tenía alternativas de fuste.

Tras la eliminación ante Cruz Azul, Gabriel Milito fue consultado sobre el mercado de pases y el entrenador argentino afirmó que está conforme con la plantilla que tiene. “Obviamente que no se trata de poner chicos jóvenes para decir que ponemos los chicos jóvenes. Los chicos jóvenes tienen que ganarse ese lugar. Tenemos un buen plantel. Realmente sí somos capaces de poner una posibilidad de mantener y sostenerlo yo estoy muy contento con el equipo de jugadores con el plantel que se conforma en el club”, declaró el timonel rojiblanco.

Gabriel Milito habló del mercado de pases de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “Según qué pase veremos cómo reorganizar la plantilla para la temporada que viene, pero con los jugadores que tenemos siento que podemos ser competitivos en la temporada que viene. En este momento no siento que necesitemos refuerzos”.

El gesto de Gabriel Milito con la afición de Chivas

Tras levantar a los jugadores, el entrenador argentino reunió a todo el staff y la plantilla para rendirle homenaje a la afición. La misma, como decíamos al inicio, respondió con aplausos y se despidió del Estadio Jalisco cantando.