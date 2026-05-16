Chivas no pudo contra Cruz Azul luego de haber perdido por 2-1 en la vuelta de la Semifinal de la Liguilla. Consumada la eliminación, Gabriel Milito dejó claro que van a mantener el rumbo que eligieron y que lo volverán a intentarlo en el siguiente torneo.

Chivas no pudo quedarse con el boleto para disputar la Final de la Liguilla del Clausura tras caer por 2-1 ante Cruz Azul. En conferencia de prensa Gabriel Milito declaró que estaba orgulloso de los jugadores, que están dolidos por la eliminación y remarcó que van por el camino correcto.

Sin dudas la afición rojiblanca estaba muy ilusionada porque nuevamente un entrenador argentino los alineó en el mismo objetivo a pesar de tener cinco bajas por la Selección Mexicana. A su vez, la manera en la que remontó la serie ante Tigres y la ida en el Estadio Azteca hacían pensar que era posible alcanzar la definición del campeonato.

Tras la eliminación ante Cruz Azul, Gabriel Milito habló en conferencia de prensa para marcar que estaba orgulloso de sus jugadores. “El equipo en todo momento compitió muy bien. Todos queríamos ganar y no todos ganan. La intención del equipo siempre fue la misma, a veces mejor, a veces jugando peor, pero siempre en un mismo comportamiento. Ahora que hemos perdido tengo que decir que estoy muy orgulloso de los jugadores, de su compromiso y lo hemos hecho con armas muy nobles. Aceptamos la derrota con mucho dolor, así están los jugadores”, expresó.

Milito afirmó estar orgullo de sus jugadores. (Foto: IMAGO7)

En la misma línea, el entrenador argentino remarcó que consideran que están en el camino correcto y que lo intentarán nuevamente en el siguiente campeonato. “El dolor de haberlo soñado tanto y haberlo buscado, con acierto y errores, y pero haberlo buscado. Siento que estamos en el camino correcto y lo volveremos a intentar en la próxima temporada. De la misma manera que lo hicimos durante todo este año”, cerró el timonel rojiblanco.

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El gesto de Gabriel Milito con la afición de Chivas

Tras levantar a los jugadores, el entrenador argentino reunió a todo el staff y la plantilla para rendirle homenaje a la afición. La misma, como decíamos al inicio, respondió con aplausos y se despidió del Estadio Jalisco cantando.