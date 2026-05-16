Chivas quedó fuera del torneo y el arbitraje de César Arturo Ramos fue uno de los temas más señalados por la afición rojiblanca.

La eliminación de las Chivas en las Semifinales del Torneo Clausura 2026 dejó un ambiente de mucha tensión en el Estadio Jalisco. Luego de la derrota de 1-2 ante Cruz Azul, que sentenció el 3-4 en el marcador global, la afición rojiblanca explotó contra el árbitro César Arturo Ramos al finalizar el encuentro.

Cuando el silbante se dirigía hacia los vestidores, varios aficionados comenzaron a abuchearlo desde las gradas y también le arrojaron distintos objetos, mostrando su molestia por algunas decisiones que marcaron el partido.

Una de las jugadas que más encendió a los seguidores del Club Deportivo Guadalajara ocurrió durante el primer tiempo, cuando Gonzalo Piovi cometió una dura infracción que generó múltiples reclamos por una posible tarjeta roja, pero César Arturo Ramos y el VAR le perdonaron la expulsión.

Ya en la recta final del compromiso en el Estadio Jalisco, otra acción volvió a provocar polémica. La afición de Chivas reclamó una supuesta mano de Gabriel Fernández dentro del área cementera, jugada que no fue sancionada por el árbitro ni revisada.

¿Qué viene para Chivas tras quedar eliminado del Torneo Clausura 2026?

Tras su eliminación del Torneo Clausura 2026, el Club Deportivo Guadalajara romperá filas y otorgará algunos días de descanso al plantel antes de arrancar la pretemporada rumbo al próximo semestre.

Sin embargo, el Rebaño Sagrado no podrá trabajar con equipo completo desde el inicio, ya que varios de sus futbolistas disputarán el Mundial 2026.