Una de las grandes apariciones en México en la última fecha FIFA no solo fue Brian Gutiérrez, sino que además Raúl Rangel quien se destacó de la mejor manera ante Portugal y Bélgica. Tras lo sucedido en Ciudad de México y en Chicago, Jesús Bernal, reconocido insider del Guadalajara, afirmó lo que muchos en Chivas ya vieron que no sería extraño que tras el Mundial 2026 el Tala emigre al Viejo Continente.

El futbolista formado en Verde Valle ha tenido una carrera en franco ascenso desde que debutó como titular en el Rebaño Sagrado para hacerse dueño de la portería del Tri. A su vez, por su momento en la Liga MX y por lo que aporta con su estilo de juego todo indica que jugará de inicio el próximo once de junio cuando debute ante Sudáfrica.

Ayer Raúl Rangel volvió a tener un gran partido con la Selección Mexicana en el empate 1-1 ante Bélgica. Tras lo vivido en Chicago, Jesús Bernal confirmó lo que muchos en Guadalajara ya saben que podría suceder al señalar que no sería extraño que salga al futbol de Europa.

Raúl Rangel volvió a tener un gran partido con México. (Foto: IMAGO7)

“Muy probablemente Raúl el Tala Rangel se vaya al futbol de Europa. Es un jugador que tiene las cualidades y condiciones para hacerlo. Su altura, su juego de pies, su achique, su forma de atajar, su ubicación. Es un portero completo el Tala”, comentó el periodista de ESPN su canal de YouTube. Y agregó: “Obviamente sus cualidades, más jugar un mundial, hace que las opciones para que pueda emigrar al viejo continente se hagan más grandes”.

El mensaje de Tala Rangel tras su participación con la Selección Mexicana

Luego de lo vivido ante Portugal y Bélgica, Raúl Rangel dejo un modesto mensaje en redes sociales para dejar claro que debe seguir trabajando a pesar de ser titular con la Selección Mexicana. “Nueva experiencia, nuevo aprendizaje”, expresó el Tala en Instagram.