Raúl Rangel fue, probablemente, el jugador de Chivas que más se afianzó tras la reciente Fecha FIFA, en la cual terminó por consolidarse como el principal candidato a ser titular en la portería de la Selección Mexicana rumbo al Mundial. Sin embargo, lejos de relajarse, el arquero rojiblanco entiende que esto apenas es el inicio de un reto mucho mayor, con semanas clave por delante para llegar en su mejor versión a la Copa del Mundo.

Consciente de la enorme responsabilidad que ahora recae sobre sus hombros, el Tala compartió un mensaje en redes sociales que refleja su mentalidad. Lejos de cualquier exceso de confianza, dejó claro que su enfoque está en seguir creciendo y perfeccionando su juego, sabiendo que el margen de mejora siempre existe, incluso en el mejor momento de su carrera.

Con la frase “nueva experiencia, nuevo aprendizaje”, acompañada de imágenes de su participación con el Tri, Rangel cerró momentáneamente su capítulo con la Selección para volver a Guadalajara. Ahora, su atención estará puesta en la Liguilla y en ayudar a Chivas a cerrar el torneo en lo más alto posible, antes de reincorporarse al combinado nacional.

Además de su consolidación deportiva, sus actuaciones ante Portugal y Bélgica no han pasado desapercibidas en el extranjero, donde ya habría despertado el interés de clubes europeos como el Sporting de Lisboa. Esto provoca que cada partido a partir de ahora sea determinante para su futuro, tanto a nivel de clubes como en su proyección internacional.

Raúl Rangel podría jugar un partido de Liguilla con Chivas antes de irse a Selección Mexicana

De acuerdo con el calendario planteado por Javier Aguirre para la concentración previa al Mundial, existe la posibilidad de que los jugadores convocados de Chivas, incluido Rangel, puedan disputar al menos el partido de ida de los Cuartos de Final. Esto abre la puerta a que el Guadalajara cuente, aunque sea de forma limitada, con su portero titular en la Liguilla, antes de que se enfoque por completo en la preparación mundialista.