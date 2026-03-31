Raúl Rangel parece tener prácticamente asegurado su lugar como portero titular de la Selección Mexicana, especialmente después del gran partido que firmó ante Portugal en la reapertura del Estadio Azteca. Este escenario no solo responde a sus cualidades bajo los tres postes, sino también a su sobresaliente juego de pies, una herramienta clave en el futbol moderno que le ha permitido consolidarse tanto en el Tri como en Chivas.

Raúl Rangel vivió una extraña noche en el México vs. Portugal.

Para evidenciar este aspecto, el usuario de Twitter Alan_0044 compartió un video con sus mejores intervenciones con el balón durante el México vs Portugal, en el que se aprecia cómo Rangel participa activamente en la salida de juego. En varias jugadas, el arquero rojiblanco funcionó como válvula de escape ante la presión alta del rival, incluso ejecutando pases largos precisos que ayudaron a iniciar ataques desde el fondo.

El material rápidamente se hizo viral y fue retomado por distintas cuentas, generando una ola de comentarios positivos hacia el guardameta. Muchos aficionados coincidieron en que, si logra mantener ese nivel con los pies en el Mundial, sus posibilidades de emigrar a Europa aumentarán considerablemente, ya que esta habilidad es una de las más valoradas actualmente en los porteros del futbol de élite.

Este recurso no es nuevo en su juego, ya que en Chivas cumple una función similar dentro del esquema de Gabriel Milito. En distintos momentos del partido, Rangel actúa prácticamente como un jugador de campo más, apoyándose en movimientos de compañeros como Daniel Aguirre, Luis Romo y Diego Campillo, quienes se suman al ataque, permitiéndole distribuir el balón y mantener la posesión con criterio.

Raúl Rangel tiene el sueño de jugar en Europa y su juego de pies podría abrirle las puertas

El propio Raúl Rangel ha dejado claro que su gran objetivo es jugar en Europa, una meta que incluso ha puesto por encima de cualquier logro colectivo en el corto plazo. En ese sentido, su capacidad para jugar con los pies podría convertirse en su principal carta de presentación ante clubes del Viejo Continente.

Con el Mundial en puerta, el arquero rojiblanco tendrá una vitrina inmejorable para mostrarse, por lo que mantener este nivel será clave para dar el salto internacional. Si logra consolidarse como titular del Tri y sostener actuaciones como la que dio ante Portugal, su llegada al futbol europeo podría ser solo cuestión de tiempo.