La portería de la Selección Mexicana se ha convertido en el principal foco de debate en los últimos meses, especialmente por la competencia entre Raúl Rangel y Guillermo Ochoa. Si bien el arquero de Chivas ha sido titular en los partidos recientes, el regreso del experimentado guardameta ha generado dudas sobre la decisión final de Javier Aguirre de cara a los encuentros más importantes.

Sin embargo, para el duelo de este sábado entre México y Portugal todo apunta a que el Tala mantendrá la titularidad, en un partido que además tiene un valor simbólico importante al marcar el regreso del Tri al Estadio Azteca tras su remodelación rumbo al Mundial, convirtiéndose en un escenario ideal para consolidar jerarquías.

A pesar de que en algunos entrenamientos de la semana Javier Aguirre probó con Guillermo Ochoa en el once inicial, fue TUDN quien confirmó que Raúl Rangel será el titular ante Portugal, una decisión que prácticamente lo perfila como el guardián del arco mexicano para la próxima Copa del Mundo, siempre y cuando mantenga su nivel.

El crecimiento de Rangel ha sido sostenido desde que se adueñó del arco de Chivas, pero tomó aún más relevancia con Gabriel Milito, quien implementó un sistema donde el juego con los pies del portero es fundamental para la salida desde el fondo. Esta cualidad habría sido clave para que el Tala tome ventaja también dentro del esquema del Vasco.

Roberto Alvarado también saldría como titular en el partido entre México y Portugal

Otro rojiblanco que apunta a iniciar el partido es Roberto Alvarado, quien ocuparía el extremo derecho dentro del esquema de Javier Aguirre, respaldado por su regularidad a lo largo del proceso. Por su parte, Richard Ledezma, Armando González y Brian Gutiérrez comenzarían desde la banca, con altas probabilidades de ingresar en el último tramo del encuentro.