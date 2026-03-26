La Selección Mexicana se encuentra concentrada para enfrentar a Bélgica y Portugal en lo que será su última gran prueba antes del Mundial 2026. Para estos compromisos, varios jugadores de Chivas fueron convocados, pero las recientes declaraciones de Javier Aguirre encendieron las alarmas, pues hay dos elementos rojiblancos que podrían ver comprometido su lugar en la lista final.

Richard Ledezma desmintió a Javier Aguirre públicamente.

Se trata de Armando González y Richard Ledezma, quienes han sido considerados de forma constante los últimos meses, aunque en contextos específicos. Sus recientes llamados se dieron cuando solo podían convocarse jugadores de la Liga MX o debido a las ausencias de futbolistas europeos que no estaban disponibles por lesión, lo que ahora podría cambiar de cara al Mundial.

En conferencia de prensa, el Vasco fue claro al señalar que está siguiendo muy de cerca la evolución de jugadores clave que militan en Europa, como Santiago Giménez, quien ya volvió a tener minutos con el AC Milan, y Rodrigo Huescas, a quien considera una prioridad para la lateral derecha, pese a que aún se recupera de una grave lesión de ligamento cruzado sufrida en 2025.

“Santiago (Giménez) podía haber venido porque ya jugó, pero yo preferí que no. Estuve con Huescas también, le está poniendo mucho entusiasmo (a su recuperación)”.

Estas declaraciones refuerzan una postura que Aguirre ha sostenido en múltiples ocasiones: los jugadores que militan en Europa tienen una ligera ventaja en la convocatoria. Por ello, si Giménez y Huescas logran estar al 100%, podrían desplazar a González y Ledezma, a pesar del gran nivel que han mostrado con el Guadalajara y de su crecimiento durante el proceso.

Para Chivas sería una gran noticia contar con sus jugadores clave en la Liguilla

Aunque para cualquier futbolista disputar un Mundial es el máximo sueño, en caso de que no sean convocados, Chivas podría verse beneficiado directamente al contar con ambos jugadores durante la Liguilla. Considerando que el Guadalajara es líder y uno de los principales candidatos al título, tener plantel completo podría marcar la diferencia en la búsqueda del campeonato.