Chivas está prácticamente clasificado a la Liguilla del Clausura 2026 y se perfila como uno de los grandes favoritos al título. Sin embargo, el Guadalajara enfrentará una desventaja considerable, ya que los jugadores convocados al Mundial no podrán disputar la Fiesta Grande, lo que implicaría perder a varios de sus elementos más importantes justo en el momento decisivo del torneo.

Jugadores clave de Chivas fueron seleccionados.

Esta situación ha generado rumores durante semanas sobre una posible solicitud de clubes como Chivas o Cruz Azul para contar con sus seleccionados durante la Liguilla, ajustándose a los tiempos oficiales de la FIFA. No obstante, Javier Aguirre salió a aclarar el panorama y dejó prácticamente cerrada cualquier posibilidad de negociación en ese sentido.

En conferencia de prensa, el estratega nacional fue contundente al señalar que la convocatoria anticipada es parte de un proyecto estructurado y no una decisión improvisada. Además, destacó el respaldo de los dueños del futbol mexicano, especialmente Amaury Vergara, quienes habrían priorizado el beneficio de la Selección Mexicana por encima de sus clubes.

“Esto es un proyecto, no un capricho. Fuimos uno por uno y contamos con apoyo incondicional de los dueños. Le dije a Amaury, ustedes (Chivas) pueden ser muy afectados y me respondió: la prioridad es la Selección Mexicana.”

A pesar de la firme postura, las declaraciones de Aguirre han generado más dudas que certezas, ya que confirmó que México será la única selección que realizará una concentración de cinco semanas. Además, evitó profundizar en el plan de trabajo y reconoció que aún no tiene definido su once titular, el cual decidiría apenas días antes del inicio del Mundial.

Cinco jugadores de Chivas fueron convocados y tienen serias posibilidades de ir al Mundial

El impacto para Chivas podría ser enorme, ya que en la actual convocatoria aparecen Raúl Rangel, Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González, todos con opciones reales de ir al Mundial. Además, Luis Romo podría sumarse una vez que se recupere de su lesión, lo que dejaría al Guadalajara sin una base importante de su once titular en plena Liguilla.