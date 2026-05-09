El Rebaño está obligado a tener una buena actuación ante su público, para no despedirse de la Liguilla en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Después de una fase regular muy buena, las Chivas de Guadalajara llegan a la vuelta por los cuartos de final del Clausura 2026 ante Tigres UANL con la obligación de ganar en el Estadio Akron para continuar en la competición. El Rebaño Sagrado fue derrotado por 3-1 en la Ida, disputada en el Volcán, y ahora buscará hacerse fuerte como local para revertir la situación.

Con apenas una sóla victoria en sus últimas seis presentaciones y bajas muy sensibles por convocatorias a la Selección Mexicana, el calendario le marca al Guadalajara que es hora de reaccionar. Lo hecho en la primera parte del torneo le valdrá de poco si hoy no muestra una buena versión para vencer a unos Tigres envalentonados por su pase a la final de la Concachampions, aunque con un importante desgaste acumulado.

Qué pasa si Chivas le gana a Tigres

Algo importante a tener en cuenta es que al Rebaño no le alcanza con derrotar a Tigres esta noche, sino que además, debe hacerlo por al menos dos goles de diferencia. Por ejemplo, marcadores de 2-0 o 3-1 le darían la clasificación al Guadalajara, que deberá proteger su portería para que la remontada no se vuelva aún más complicada. Esto se debe a que la igualdad en el global favorece al equipo mejor ubicado en la tabla, en este caso Chivas.

Chivas necesita una noche épica en el Estadio Akron (Imago7)

Qué pasa si Chivas empata Tigres

Luego de perder por dos goles en el duelo de Ida, está claro que al Rebaño no le alcanza con el empate para seguir con chances en el Clausura 2026 de la Liga MX. Sin embargo, no debe perder la cabeza y necesita recordar que tiene 90 minutos para dar vuelta la historia.

Qué pasa si Chivas pierde contra Tigres

Por supuesto, en el peor de los casos, otra derrota condenaría al Rebaño a una abultada derrota con eliminación en el marcador global ante Tigres UANL.