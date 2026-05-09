El Rebaño Sagrado se juega todo esta tarde frente a Tigres, en busca de la remontada que lo deposite en las semifinales de la Liga MX.

Las Chivas de Guadalajara no tienen margen de error si pretenden continuar en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado recibirá a Tigres UANL en el Estadio Akron, con la obligación de ganar por dos goles de diferencia para remontar la eliminatoria y obtener el boleto para semifinales.

El equipo dirigido por Gabriel Milito viene de hacer una fase regular formidable, con récord de puntos incluido, pero aún así, todo podría terminar antes de lo esperado en caso de no remontar ante Tigres. La baja de los seleccionados también afecta al Guadalajara, que perdió a varias de sus principales figuras.

Durante la semana, la plantilla rojiblanca cerró filas, apeló a la unión y a la confianza para remontar la eliminatoria. Además, también se intentó transmitir optimismo para que la afición haga lo suyo desde la gradas del Akron apoyando al equipo.

¿Chivas vs. Tigres va por TV Abierta?

Una de las preguntas habituales de la parcialidad rojiblanca es si el encuentro será transmitido por algún canal de TV Abierta. La respuesta para este partido es negativa, ya que los duelos del Guadalajara en condición de local son exclusivos de Amazon Prime. En Estados Unidos se podrá seguir por Telemundo.

Sin embargo, recuerda que en Rebaño Pasión te traeremos el minuto a minuto EN VIVO, con todas las incidencias más destacadas: goles, jugadas clave, polémicas y videos.

¿A qué hora juegan Chivas contra Tigres?

El encuentro entre Chivas de Guadalajara y Tigres UANL se disputará este sábado 9 de mayo en el Estadio Akron, a partir de las 19:07 horas (tiempo del centro de México).