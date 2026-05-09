El Rebaño necesita ganarle por dos goles a Tigres, algo que ha hecho en varias oportunidades durante este ciclo.

El Club Deportivo Guadalajara está obligado a protagonizar una noche perfecta si quiere mantenerse con vida en el Clausura 2026 de la Liga MX. Después de caer por 3-1 ante Tigres UANL en el partido de ida de los cuartos de final, el equipo de Gabriel Milito necesita ganar por al menos dos goles de diferencia en el Estadio Akron para avanzar a las semifinales, aprovechando su mejor posición en la tabla general.

La misión no luce sencilla. El Rebaño atraviesa un momento irregular, con apenas una victoria en sus últimos seis encuentros y varias bajas importantes por convocatorias de la Selección Mexicana. Además, enfrente tendrá a un Tigres acostumbrado a disputar instancias decisivas y con una plantilla repleta de experiencia.

Sin embargo, hay un dato que sostiene la ilusión rojiblanca: estas Chivas ya demostraron en más de una ocasión que pueden imponerse con autoridad. De hecho, desde la llegada de Gabriel Milito, el Guadalajara consiguió ocho victorias por dos o más goles de diferencia en Liga MX entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026.

En el Apertura 2025, el conjunto tapatío logró goleadas importantes: venció 4-2 a Monterrey, 4-1 al Atlas en el Clásico Tapatío, 3-1 a Necaxa y 2-0 a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Fueron partidos en los que el equipo mostró una versión ofensiva, agresiva y dinámica, sello característico del estratega argentino.

Ya en el Clausura 2026, Chivas volvió a dejar claro su potencial ofensivo con triunfos contundentes frente a Pachuca (2-0), Santos (3-0), León (5-0) y Puebla (5-0), todos con la valla invicta. De hecho, durante buena parte del torneo fue considerado uno de los equipos que mejor jugó en el futbol mexicano por intensidad, presión alta y capacidad para generar ocasiones.

Por eso, aunque el contexto actual genera dudas y el reto frente a Tigres parece enorme, en Verde Valle todavía existen razones para creer. Chivas ya supo ganar por la diferencia que hoy necesita. Y en una Liguilla, alcanzar una noche inspirada puede cambiar absolutamente todo.

Todas las victorias de las Chivas de Milito por dos o más goles