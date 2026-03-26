La Fecha FIFA en curso representa la última gran prueba antes del Mundial 2026, por lo que todas las selecciones clasificadas buscan afinar detalles de cara al torneo más importante. En ese contexto, se espera que Javier Aguirre realice mínimos ajustes en su once titular, apostando por una base sólida que ya tendría prácticamente definida, donde un jugador de Chivas apunta a tener un rol protagónico desde ahora.

Se trata de Raúl Rangel, quien ha ganado terreno de forma constante en la lucha por la titularidad, misma que ya parecía inclinada a su favor incluso antes de la lesión de Luis Ángel Malagón. Aunque existían dudas sobre si Guillermo Ochoa podría competirle el puesto, todo indica que el Tala será el arquero titular en los duelos ante Portugal y Bélgica, consolidando su lugar en el esquema del Vasco.

Raúl Rangel tendría casi segura la titularidad en Selección Mexicana.

De acuerdo con información de MedioTiempo, Aguirre planea darle la titularidad a Rangel en ambos partidos con el objetivo de que “demuestre su valía” ante selecciones europeas de alto calibre. Una buena actuación prácticamente le aseguraría el puesto rumbo al Mundial, convirtiendo esta convocatoria en un punto de inflexión para el guardameta rojiblanco.

Incluso, la misma fuente señala que Guillermo Ochoa ve con buenos ojos esta decisión, entendiendo que su rol en este proceso pasa por acompañar el crecimiento de Rangel y Carlos Acevedo. Tal como ocurrió en la Copa Oro 2025, el veterano arquero asumiría un papel más de mentor que de protagonista, priorizando la consolidación de la nueva generación.

Raúl Rangel llega con la motivación del penal atajado contra Monterrey

En el aspecto mental, Raúl Rangel atraviesa uno de sus mejores momentos, luego de convertirse en el héroe del triunfo de Chivas ante Monterrey al atajar un penal en los últimos minutos. Esta acción no solo aseguró la victoria rojiblanca, sino que también representó un impulso clave en su confianza, especialmente considerando que los penales habían sido una de sus áreas de mejora.