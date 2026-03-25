La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca, por lo que el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, debe comenzar a tomar decisiones de cara a la competencia más importante, en donde una de las incógnitas se encuentra en la portería.

Raúl Rangel sigue demostrando que es el portero del presente en el futbol mexicano gracias a sus buenas actuaciones; sin embargo, ha surgido la incógnita de si el Vasco le dará el voto de confianza o recurrirá por enésima ocasión a Guillermo Ochoa.

Es por eso que el legendario portero mexicano y con pasado en Chivas, Oswaldo Sánchez, fue directo al destacar la trayectoria del canterano del América, pero por su edad, es momento de dejar que se consoliden las nuevas generaciones, en donde considera que el Tala debe ser el cancerbero estelar en la justa mundialista.

“Memo merece una mención especial, aplaudo su carrera. Luego la gente cree que hay algún conflicto entre él y yo, y eso es mentira. Yo admiro totalmente su carrera, un portero que está a punto de disputar seis mundiales, habla de 24 años de gran nivel.

“Pero el tema es muy sencillo, ahora no estamos para echar porras, estamos para analizar. Todo futbolista cuando llega a una edad tiene que darle paso a las nuevas generaciones. Es el momento del Tala, es el momento de Carlos Acevedo”, declaró el exguardameta en entrevista con Claro Sports.

¿Por qué el Tala Rangel debe ser el portero de México?

“Las actuaciones de Tala Rangel han sido magistrales. La del fin de semana pasado contra Rayados salvando a su equipo en el último minuto en un penal. Entonces creo que su nivel ha venido en ascenso, es un tipo que trabaja bien, que juega muy bien con los pies, que tiene buen juego aéreo, que tiene buena presencia física y pareciera que ya tiene 10, 15 años jugando en primera división. Para mí no hay ni siquiera discusión de quién puede ser el titular. Es el Tala, se lo ha ganado a pulso.

“Insisto, me parece que no hay objeción en este momento del titular indiscutible en mi entender, es el Tala Rangel ahora. Hay dos partidos determinantes contra Portugal y contra Bélgica. Si el Tala Rangel ahí se muestra tranquilo, se muestra sobrio, hace buena actuación, me parece que sigue dando un paso muy adelantado para esa titularidad en el próximo Mundial”, concluyó San Oswaldo.