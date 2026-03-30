La Selección Mexicana tuvo un duro partido ante Portugal luego de haber igualado sin goles en el Estadio Azteca y mañana enfrentará a Bélgica en Chicago. En medio de este contexto, Javier Aguirre habló en conferencia de prensa dejando implícitamente claro que Raúl Rangel será titular y que es complicado que tenga acción Guillermo Ochoa a pesar de que se hayan pactado 10 cambios.

Una de las grandes dudas que aparece en el Guadalajara es cuántos jugadores va a perder para la Liguilla de la Liga MX. Todo indica que el Tala, Roberto Alvarado y Luis Romo serían convocados, mientras que Brian Gutiérrez, Armando González y Richard Ledezma levantan la mano para quedarse con uno de los lugares en la lista final de convocados.

En medio de este contexto la gran pregunta que surge es quién va a ser el portero titular cuando Raúl Rangel se destaca de la mejor manera con Chivas, mientras que Guillermo Ochoa es titular en un equipo de Chipre. De cara al partido contra Bélgica, Javier Aguirre dio a entender que Tala será titular y que será difícil que Memo vea minutos ante el seleccionado europeo.

Raúl Rangel fue titular contra Portugal. (Foto: IMAGO7)

“Está Carlos Acevedo, hay varios sin participar. Hicimos un pacto con los rivales de hacer 10 cambios. En el caso en concreto de Memo y Carlos Acevedo entrenan muy bien. No se sabe qué pueda pasar durante el partido mismo. Y si no juegan ya se los dije que en su equipo tengan buen nivel y serán seleccionados”, expresó.

¿A qué hora se juega México vs. Bélgica?

El partido entre México y Bélgica se llevará adelante mañana martes 31 marzo en Chicago a las 19:00 del Centro de México. El partido se podrá ver solamente por Azteca 7 y TUDN, pero en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los futbolistas de Chivas.