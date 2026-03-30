La Selección Nacional de México tuvo un partido muy duro contra Portugal debido a que empató sin goles en el Estadio Azteca. Armando González falló una oportunidad muy clara de gol para la victoria del Tri, por lo que Luis Flores, exjugador rojiblanco, lo expuso al explicar por qué falló un gol tan claro para el 1-0 final.

No hay dudas de que la Hormiga es una de las grandes figuras que actualmente cuenta el Guadalajara debido a que no solo es el goleador del equipo más grande de México, sino que no le pierde pisada a Joao Pedro en la pelea por el título de goleo. Por esta razón no es casualidad que haya sido ovacionado por la afición en la casa de América.

El sábado ante Portugal, Julián Quiñones lanzó un excelente centro, pero Armando González falló insólitamente un gol debajo de la portería. Tras lo sucedido en Ciudad de México, Luis Flores habló en Claro Sports para explicar por qué falló el futbolista de Chivas ese gol que estaba casi hecho.

Armando González falló un gol cantado ante Portugal. (Foto: IMAGO7)

“Creo que son dos cosas. La primera decide mal a qué palo va a cabecear porque la pelota viene afuera hacia adentro de la portería. Ese tipo de pelotas cuando vienen cerrándose hacia la portería tienes que atacar más de frente. Entonces me atrevería a pensar en tirar al lado opuesto”, comentó el exjugador rojiblanco. Y agregó: “Al cercar esa pelota, le ganó la pelota cerrándose y se perdió esa oportunidad. Se equivoca hacia el palo más lejano de la portería”.

¿Cuándo volverá a tener acción Armando González?

Todo indica que mañana la Selección Nacional de México enfrentará a Bélgica en un nuevo amistoso de cara a la Copa del Mundo 2026. Restará saber si Javier Aguirre decide volver a darle minutos a Armando González cuando entre los convocados también se encuentra Guillermo Martínez, atacante de Pumas.