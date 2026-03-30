Chivas se prepara de la mejor manera para encarar la parte final de la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, la directiva del Rebaño Sagrado ya analiza qué jugadores que no serán tenidos en cuenta y confirman que uno de ellos es Víctor Guzmán, a pesar de que se regrese de su préstamo de Pachuca.

No hay dudas de que el Pocho fue uno de los grandes referentes que tuvo el Guadalajara de Veljko Paunovic debido a que comandaba cada ofensiva en el Clausura 2023. Sin embargo, al siguiente torneo fue colgado por el serbioespañol y desde allí su carrera se ha venido a pique.

La actualidad lo tiene como uno de los futbolistas prestados de Chivas en Pachuca y su regreso se daría a final del Clausura 2026. A falta de pocos meses para que se concrete su regreso, Jesús Bernal confirmó en su canal de YouTube que la directiva del Guadalajara tiene claro que el mediocampista no se quedará.

Víctor Guzmán no tiene el mejor momento en Pachuca. (Foto: IMAGO7)

“En Chivas tiene algo muy claro. El futbolista no va a volver al Rebaño Sagrado ya que su salida fue una decisión directamente de la directiva. Ni siquiera Gabi Milito tenía ese escenario contemplado. A él solo le avisaron que el Pocho se va”, expresó el periodista de Chivas en su canal de YouTube. En el mismo reporte señala que su rendimiento no invita a que los Tuzos lo compren, por lo que seguramente se tendrá que hacer una nueva negociación para acomodarlo con ellos.

Las estadísticas de Víctor Guzmán en Pachuca

Desde su regreso a Pachuca, Víctor Guzmán tuvo un rendimiento irregular debido a que en el Clausura 2026 de 12 partidos jugó 10, de los cuales solamente en uno fue titular. Además, de 900 minutos solamente disputó 278 y aportó un gol.