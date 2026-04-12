Las Chivas de Guadalajara sufrieron una dolorosa derrota por 4-1 en su visita a Tigres UANL, por la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX. Aunque el Rebaño Sagrado se mantiene como único líder del certamen, existe cierta preocupación por el desempeño rojiblanco ante los rivales de la parte alta de la tabla de posiciones. El próximo partido será este sábado, como local ante Puebla.

La preocupación de Gabriel Milito

En conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador rojiblanco Gabriel Milito reconoció su preocupación por el rendimiento de sus Chivas ante equipos de la parte alta: “Sí, es un dato a prestar atención. Además, los tres partidos fueron en condición de visitante. Si queremos aspirar a lo que soñamos, no podemos conceder absolutamente nada”, dijo con vistas a la Liguilla.

El error de Luis Romo

Aunque luego logró recuperarse con un gol de Daniel Aguirre, Chivas comenzó en desventaja ante Tigres tras un error de Luis Romo, que perdió el balón cerca de la línea de fondo. Pero como si fuera poco, las estadísticas son preocupantes con el capitán en cancha, donde el Rebaño no ganó ninguno de los últimos tres partidos en los que jugó (Toluca, Pumas, Tigres) y además recibió ocho goles, convirtiendo sólo tres.

Nuevos cuestionamientos para el Oso González

Otro jugador que volvió a quedar en el centro de la polémica tras la dura goleada fue Fernando González. El Oso sufrió en El Volcán y para peor, cometió un insólito error en la primera jugada del segundo tiempo, donde recibió el balón y se quedó corto con el pase hacia Diego Campillo, en lo que luego derivó en el segundo gol de los Felinos. ¿Insistirá Milito con mantenerlo como titular o buscará nuevas alternativas?

Triplete del Pocho Guzmán con Pachuca

Días después de asegurar que no regresará a Chivas porque termina su contrato, el mediocampista Víctor Guzmán tuvo una fabulosa actuación en la goleada por 4-2 de Pachuca contra Santos Laguna. El Pocho se despachó con un triplete de gran calidad y está siendo importante para unos Tuzos que ya registran seis juegos sin perder y se ubican en el 3° lugar de la tabla de posiciones, a sólo tres unidades del Rebaño.