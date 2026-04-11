Luego de la contundente victoria de Tigres sobre el Club Deportivo Guadalajara en la Fecha 14 del Torneo Clausura 2026, el técnico del equipo regiomontano, Guido Pizarro habló en rueda de prensa.

El estratega argentino destacó el gran momento que atraviesa Chivas bajo la dirección de Gabriel Milito, y se mostró satisfecho por haber conseguido el triunfo en el Estadio Universitario.

“Sabíamos la magnitud del rival que enfrentábamos, que es el mejor equipo del torneo, que venía haciendo las cosas bien, y para nosotros es una media. El desafío era elevar el nivel, era medirnos con esta clase de rivales, y creo que el equipo respondió muy bien, hizo un gran partido, así que valorarlo”.

Cabe mencionar que este fue el tercer descalabro del Rebaño Sagrado en la presente campaña del máximo circuito del balompié azteca, pues anteriormente perdió contra Cruz Azul y Toluca.

¿En qué lugar se ubica Chivas en el Torneo Clausura 2026?

A pesar de la derrota ante Tigres, el Club Deportivo Guadalajara se mantiene en la primera posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 31 unidades, con un balance de 10 victorias, un empate y tres descalabros.