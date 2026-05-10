La histórica victoria de las Club Deportivo Guadalajara ante Tigres en la Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 desató la emoción entre la afición rojiblanca y también entre varias leyendas de la institución.

Uno de los que no ocultó su felicidad fue Ramón Morales, quien reaccionó en redes sociales tras el pase de nuestras Chivas a las Semifinales.

El exjugador y referente del Rebaño Sagrado compartió un contundente mensaje en su cuenta de X apenas terminó el encuentro disputado en el Estadio Akron.

“Chivas, chivas,!!!!! Gran fútbol”, escribió consecuencia de la euforia que generó la actuación del conjunto dirigido por Gabriel Milito.

Cabe mencionar que la gran figura del encuentro fue Santiago Sandoval, pues fue autor de los dos goles con los que Chivas consiguió sellar su clasificación.

¿Quién será el rival de Chivas en las Semifinales?

El rival del Club Deportivo Guadalajara en las Semifinales del Torneo Clausura 2026 quedará definido una vez que concluya el Clásico Capitalino. Si Pumas logra avanzar, Chivas se medirá ante Cruz Azul; pero si el clasificado es el América, el futbol mexicano volverá a vivir una nueva edición del Clásico Nacional en la antesala de la Final.