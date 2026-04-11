Las Chivas de Guadalajara quieren tener un buen cierre de la fase regular en el Clausura 2026 de la Liga MX, donde actualmente marchan como únicos líderes del certamen. El Rebaño Sagrado se enfrentará este sábado ante Tigres UANL en el Estadio Universitario con la intención de seguir en lo más alto de la tabla, además de estar muy cerca de conseguir distintos récords.

Richard Ledezma será baja ante Tigres

Este viernes la delegación rojiblanca viajó hacia tierras regiomontanas con la sorpresa de que un jugador titular no formó parte de los convocados. Richard Ledezma, carrilero derecho indispensable en el esquema de Gabriel Milito, no fue incluido por una molestia física. De esta manera, el Rebaño pierde a un jugador que aporta mucho en ofensiva. Su reemplazo podría ser Miguel Gómez, o bien correr hacia un costado a Daniel Aguirre o Diego Campillo.

Ángel Sepúlveda tampoco jugará ante Tigres UANL

Otro elemento que tampoco realizó el viaje a Monterrey es el delantero Ángel Sepúlveda, quien refirió molestias musculares a lo largo de la semana y fue descartado por precaución. En su reemplazo, el cuerpo técnico de Gabriel Milito decidió llamar a Sergio Aguayo, delantero del Tapatío que ya ha tenido algunas convocatorias con el primer equipo. La otra baja será la de Omar Govea.

Ramón Morales pide a la Hormiga González para el Mundial

Un personaje respetado dentro de Chivas pero también de la Selección Mexicana es el histórico Ramón Morales. El ídolo rojiblanco se refirió a la lista de convocados del Tri para la Copa del Mundo y no dudó: “Yo sí o sí llevaría a Armando González, centrodelantero mexicano, joven, creo que está en buen momento (…) Sería muy bien que esté allí en el Mundial, que vea todo, que esté consciente de todo y eso es para el desarrollo del futbol mexicano”.

Revés para Omar ‘N’ en su causa judicial

Saliendo del apartado futbolístico, el proceso legal contra el exjugador de Chivas, Omar ‘N’, continúa mientras que este viernes se dieron a conocer nuevos detalles. El comunicador David Medrano contó que la defensa recibió una negativa en el pedido para que proceso continúe con el acusado en libertad bajo el pago de una fianza. De esta manera, deberá continuar tras las rejas en un proceso que podría estirarse unos dos años más. El exgoleador de Chivas continuará detenido en el Penal de Puente Grande.