Un futbolista con pasado en varios de los clubes más importantes de México, que también jugó en Europa y fue parte de la Selección, hoy aparece con la playera de Chivas. No se trata de un fichaje ni de un movimiento dentro del futbol profesional, sino de una historia reciente que tiene como protagonista a Pablo Barrera.

El extremo surgido de Pumas UNAM construyó una trayectoria destacada tanto en México como en el extranjero. Fue mundialista en Sudáfrica 2010 y tuvo paso por el West Ham United y el Real Zaragoza. En la Liga MX también defendió los colores de Cruz Azul, Monterrey y Querétaro, equipo con el que cerró su carrera profesional.

Tras su retiro, Barrera se mantuvo activo y se sumó a la Copa Potosí, uno de los torneos amateurs más conocidos del país, donde los equipos suelen reforzarse con exjugadores. Ahí fue donde se le vio con una camiseta rojiblanca que generó conversación. El equipo es Chivas Impulsora, un conjunto amateur que utiliza ese nombre como identidad, sin relación formal con el Club Deportivo Guadalajara.

Con Barrera como uno de sus refuerzos, el equipo se quedó con el título del torneo, consolidando su participación en la competencia. En ese plantel también participaron otros exfutbolistas profesionales como Iván Vázquez Mellado y Roberto Nurse, en un entorno donde la “talacha” reúne nombres con recorrido en el futbol profesional.

La carrera de Pablo Barrera

Formado en Pumas, Barrera debutó en 2005 y desarrolló una carrera que incluyó experiencia en Europa y paso por varios equipos de la Liga MX. Tras más de 500 partidos como profesional, se retiró en 2025 con Querétaro, aunque sigue vinculado al futbol desde otros escenarios.