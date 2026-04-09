Aunque no son nombres que hayan dejado huella en el primer equipo de Chivas, sus caminos volvieron a cruzarse de manera inesperada. Daniel Flores, Daniel Cervantes y Adrián Pelayo, tres futbolistas con paso por la cantera rojiblanca, coincidieron recientemente en la USL Championship, en un duelo entre Phoenix Rising y Sacramento Republic.

La imagen del reencuentro fue compartida en redes sociales por el propio Cervantes, quien posó junto a sus excompañeros tras el partido disputado en California, con derrota por 2-0 para el equipo de Pelayo y Flores. Una postal que refleja cómo, pese a no consolidarse en Guadalajara, los tres continúan su carrera en el futbol profesional, ahora en Estados Unidos.

Daniel Cervantes compartió en Instagram el reencuentro con Adrián Pelayo y Daniel Flores.

En la actualidad, Pelayo y Flores defienden los colores del Phoenix Rising, mientras que Cervantes forma parte del filial del Portland, también dentro de la misma categoría. La USL Championship se ha convertido en un destino frecuente para futbolistas jóvenes que buscan continuidad tras su paso por fuerzas básicas en México.

De los tres, el caso más destacado es el de Daniel Flores, quien aún pertenece a Chivas e incluso llegó a debutar en Liga MX en un partido ante Tigres en el Estadio Akron, durante la etapa de Óscar García Junyent. Pelayo y Cervantes, en cambio, tuvieron breves pasos tras llegar desde otras canteras: el primero, marcador central, llegó desde Estados Unidos, mientras que Cervantes había tenido un destacado paso por las filas del Atlas, eterno rival del Rebaño.

¿Daniel Flores debe regresar a Chivas?

El lateral izquierdo de 22 años ya sabe lo que es ser campeón con el Tapatío y por eso se decidió que saliera en busca de nuevas experiencias. Lo cierto es que Daniel Flores tiene un acuerdo para permanecer cedido en Phoenix Rising hasta noviembre de este año, por lo que recién regresaría a Chivas a partir de 2027 siempre y cuando no haya un cambio de planes.