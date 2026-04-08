Uno de los grandes técnicos para la historia de Chivas es sin duda Matías Almeyda, quien viene de ser despedido en Sevilla. En medio de este contexto reportan desde Europa que el exentrenador del Guadalajara sería buscado no solo por Rayados de Monterrey, sino que también por Club América ante la inminente salida de André Jardine.

No hay dudas de que el Pelado es uno de los grandes ídolos del Rebaño Sagrado ya que gracias a su dirección técnica logró no sólo ser campeón de la Liga MX, sino que también colocó al Guadalajara en la palestra internacional con su título en la Concachampions.

Su gran éxito en Chivas lo llevaron a tener su oportunidad en Europa y, tras ser campeón con AEK Atenas, Matías Almeyda fue elegido como entrenador de Sevilla. Su experiencia en el futbol español duró muy poco, fracasó y se fue por la puerta de atrás tras perder 15 de 32 partidos.

Matías Almeyda se fue de Sevilla por la puerta de atrás. (Foto: GETTY)

En medio de este contexto, desde España confirman que el entrenador argentino no solo sería buscado por Rayados de Monterrey. Según lo informado por Estadio Deportivo, el club de Nuevo León le ofrecería un contrato similar al que ganaba en el conjunto andaluz. El otro equipo que estaría interesado en él sería América, pero todo depende de lo que suceda con Andre Jardine.

En España afirman que América y Rayados buscan a Matías Almeyda. (Foto: Captura / Esto Deportivo)

Rayados de Monterrey ya buscó a Matías Almeyda

Antes de la llegada su llegada a Sevilla, Rayados de Monterrey fue uno de los clubes que buscaba a Matías Almeyda luego de que haya salido de AEK Atenas. Es más el propio Pelado en España confirmó que la Pandilla de Nuevo León lo buscó antes de que se decantara la llegada de Óscar García Junyent.