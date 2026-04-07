Una de las grandes estrellas de Chivas en el Clausura 2026 es sin duda Armando González, quien es líder de goleo con 12 goles. En medio de este contexto brutal de la Hormiga en la Liga MX, en Costa Rica Érick Torres no para de dar de qué hablar debido a que el último fin de semana anotó un doblete, es segundo en la tabla de goleadores y lleva anotados seis goles con el modesto Liberia.

A lo largo de los últimos años el Cubo se ha destacado por dar de qué hablar en diferentes ligas exóticas. En la Tica tuvo su renacer futbolístico ya que con diferentes equipos no paró de anotar goles para que llegue a pelear títulos.

La actualidad muestra a Érick Torres, uno de los ídolos de Armando González, como uno de los grandes protagonistas de la Liga de Costa Rica debido a que anotó un doblete para la victoria de Liberia ante San Carlos FC por 5-1. El exjugador de Chivas se ubica en la segunda posición de la tabla de goleo con seis goles, mientras que Marcel Hernández es primero con ocho.

¿Cómo marcha Armando González en la tabla de goleo?

Antes del partido frente a Pumas, Armando González se ubica en la primera posición de la tabla de goleo con 12 goles. Detrás de él se encuentra Joao Pedro, goleador de Atlético de San Luis, con once anotaciones.