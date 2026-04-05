Una de las grandes figuras de Chivas en el Clausura 2026 es sin duda Armando González, goleador del equipo de Gabriel Milito. Esta noche enfrentará a Pumas, por lo que repasamos cómo marcha el atacante formado en Verde Valle en la tabla de goleo.

La Hormiga no para de dar qué hablar debido a que no solo marca goles en la Liga MX, sino que además es convocado a la Selección Nacional de México. Es más, pelea por un lugar en la lista final del Vasco Aguirre para la Copa del Mundo 2026 y viene de no solo ser llamado para enfrentar a Portugal, sino que también se perdió un gol claro ante los lusos.

Armando González viene de dar de qué hablar en la última fecha debido a que recuperó el balón y definió de la mejor manera ante Rayados de Monterrey. A su vez, en el segundo tiempo estuvo cerca de marcar un gol más.

¿Cómo marcha Armando González en la tabla de goleo?

Antes del partido frente a Pumas, Armando González se ubica en la segunda posición de la tabla de goleo con 10 goles. Actualmente se encuentra a una anotación de Joao Pedro, goleador de Atlético de San Luis, con 11.

¿Cómo marcha Chivas en la tabla general de posiciones del Clausura 2026?

Chivas llega a este partido por el Clausura 2026 como líder en solitario de la tabla general de posiciones con 30 puntos. Una victoria lo afianza en lo más alto de un campeonato, pero una derrota frente a Pumas no los hará caer de esa posición porque Toluca y Cruz Azul perdieron ante Querétaro y Pachuca.