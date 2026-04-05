Chivas recibe a Pumas por la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. El Guadalajara logró la clasificación matemática a la Liguilla y se perfila para llegar de la mejor manera para la Fiesta Grande del futbol mexicano con bajas por la Selección Mexicana.
Por otro lado, esta noche recibe a unos Pumas que llega con una victoria ante América y con la necesidad de cerrar su clasificación a la Liguilla. Cabe destacar que una derrota ante los Universitarios dejará al Guadalajara igualmente como líder en solitario porque perdió Toluca y Querétaro.