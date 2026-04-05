Chivashermanos y chivahermanas bienvenidos a una nueva transmisión de Rebaño Pasión para el juego del Guadalajara ante Pumas UNAM en el Estadio Akron. Una victoria afianza al equipo de Gabriel Milito como líder de la tabla general, pero una derrota no lo hace caer de lo más alto del Clausura 2026. ¡Muchas gracias y arriba las Chivas!

La actualidad tiene a Chivas como líder en solitario de la tabla general de posiciones del Clausura 2026 de la Liga MX con 30 puntos.

En medio de cierre del Clausura 2026, Armando González es noticia porque pelea por bicampeonato de goleo con Joao Pedro. Cabe destacar que la Hormiga recibió malas noticias en la previa al partido porque el atacante de San Luis volvió a anotar y la diferencia es un gol nuevamente.

Una de las grandes dudas que surge en el mundo Chivas es si Brian Gutiérrez será o no titular ante Pumas tras suspensión por quinta amarilla de Omar Govea. Cabe destacar que Gabriel Milito usa a Govea para tener una salida limpia en el fondo, por lo que de usar a Guti el argentino se desprendería de las grandes labores ofensivas que tiene el mediocampista.

Gabriel Milito confirmó que Luis Romo está de vuelta , por lo que todo indica que podrá ser tenido en cuenta para el juego contra Pumas. ¿Titular o suplente?

Otra de las razones por las que Chivas debe superar a Pumas en el Estadio Akron es porque podría recortar la diferencia con Toluca en la tabla anual de posiciones de la temporada 2025-2026 . Termina primero le significaría al Guadalajara ganar un millón de dólares más la clasificación a la Liguilla.

Gabriel Milito confirmó la alineación de Chivas para enfrentar a Pumas. En la portería Raúl Rangel, en defensa Richard Ledezma, José Castillo, Diego Campillo, Daniel Aguirre y Bryan González, en el medio Luis Romo, capitán, Fernando González, Efraín Álvarez y Roberto Alvarado; y en el ataque Armando González.

Amaury Vergara presente en el Estadio Akron en el que Chivas recibirá a Pumas por la jornada 13 del Clausura 2026.

En el Estadio Akron ya suena el himno de las Chivas del Guadalajara y los jugadores ya saltan al campo de juego para la entrada de calor.

Previo al partido Daniel Aguirre advirtió a Chivas por Pumas. "Creo que Pumas viene de hacer las cosas muy bien. Están cuartos, pero tienen individuales que pueden cambiar el partido. Tienen a Juninho arriba que es muy rápido", declaró Dani en los mircófonos de Chivas TV.

Gabriel Milito advirtió que enfrentan a un enorme Pumas. "Estamos bien. Con mucho entusiasmos porque es un partido importante. Jugamos en casa y un rival muy complicado, muy buen equipo. Veremos si seremos capaces de superarlos", expresó.

Milito lamentó la baja de Omar Govea. "Quisiéramos tener a todos los jugadores disponibles. La baja de Omar es una baja de importante para nosotros, pero la contracara de que vamos a tener a Luis de inicio", expresó Milito.

Chivas y Pumas ya se enfrentan en el Estadio Akron por la jornada 13 del Clausura 2026.

Centro del Cotorro González para que la Hormiga cabecee ante un Navas que estaba firme.

Dura falta de Rodrigo López sobre Rubén González con una fuerte plancha. ¿No era roja? Finalmente el árbitro del partido decidió darle una cartulina amarilla al jugador de Pumas.

Brutal remate de Roberto Alvarado que se fue por el costado. El Guadalajara venía de sufrir por un duro erro en la salida.

Chivas toca el balón, hace correr a Pumas y desde las gradas del Estadio Akron baja el ole de la afición.

Juninho controló con el pecho y el balón se fue cerca de la portería de Raúl Rangel.

A Chivas le cuesta encontrar su juego y Gabriel Milito estalló por una falta de de Fernando González. Al Guadalajara le cuesta ante Pumas.

A pesar de recibir el gol, Chivas reaccionó y encontró una jugada de gol con Bryan González que remató desviado.

A Chivas le cuesta generar juego y nuevamente los errores llevan a que Roberto Alvarado reciba la cartulina amarilla tras una falta contra Juninho.

El mediocampo de Chivas no estuvo como en otras oportunidades y la gran pregunta que surge es si Gabriel Milito enviará a Brian Gutiérrez, Hugo Camberos o Santiago Sandoval en el inicio del segundo tiempo.

Chivas recibe a Pumas por la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. El Guadalajara logró la clasificación matemática a la Liguilla y se perfila para llegar de la mejor manera para la Fiesta Grande del futbol mexicano con bajas por la Selección Mexicana.

Por otro lado, esta noche recibe a unos Pumas que llega con una victoria ante América y con la necesidad de cerrar su clasificación a la Liguilla. Cabe destacar que una derrota ante los Universitarios dejará al Guadalajara igualmente como líder en solitario porque perdió Toluca y Querétaro.