Las Chivas de Guadalajara se enfrentarán esta noche a los Pumas de la UNAM con la certeza de que pase lo que pase, cerrarán la Jornada 13 de la Liga MX como únicos líderes del certamen. Las derrotas de Cruz Azul y Toluca, frente a Pachuca y Querétaro respectivamente, le dieron aire al Rebaño, que con una victoria, incluso, extenderá la diferencia sobre sus perseguidores. Pero por otro lado, también está en juego el liderato de la tabla anual, donde el conjunto rojiblanco puede dar un paso importante si esta noche vence al cuadro universitario.
Actualmente, Chivas lidera con 30 unidades el Clausura 2026, tres más que Cruz Azul y dos más que Toluca. La Máquina y los Diablos Rojos también fueron protagonistas del pasado Apertura 2025, unos líderes y otros en tercer lugar. Por ende, junto al Rebaño, son los dos equipos que se pelean el primer lugar de la tabla anual.
El hecho es que terminar en el primer puesto de la temporada 2025/26 sumando Apertura y Clausura no significa un título ni da alguna ventaja deportiva, pero sí que trae un beneficio económico: y es que cabe recordar que la Liga MX le otorga un millón de dólares en premios a quien termine como líder de la tabla anual.
Actualmente, dicho privilegio le correspondería al Toluca, que lidera con 63 puntos entre ambos torneos. Apenas por detrás se ubica Cruz Azul (62), mientras que el Guadalajara ocupa el tercer lugar con 59 unidades. En caso de vencer este domingo a Pumas por la Jornada 13, el Rebaño igualará la línea de la Máquina Cementera y llegará con muchas chances de pelear hasta el final por ser el mejor equipo de la temporada en fase regular. Más abajo, Tigres (53) y América (52) completan el TOP5.
Tabla anual de la temporada
¿Qué rivales le faltan a Toluca, Cruz Azul y Chivas en el Clausura 2026?
Calendario del Toluca en el Clausura 2026
- Toluca vs. San Luis
- América vs. Toluca
- Mazatlán vs. Toluca
- Toluca vs. León
Calendario de Cruz Azul en el Clausura 2026
- América vs. Cruz Azul
- Cruz Azul vs. Tijuana
- Querétaro vs. Cruz Azul
- Cruz Azul vs. Necaxa
Calendario de Chivas en el Clausura 2026
- Chivas vs. Pumas
- Tigres vs. Chivas
- Chivas vs. Puebla
- Necaxa vs. Chivas
- Chivas vs. Tijuana