Las Chivas de Guadalajara se enfrentarán esta noche a los Pumas de la UNAM con la certeza de que pase lo que pase, cerrarán la Jornada 13 de la Liga MX como únicos líderes del certamen. Las derrotas de Cruz Azul y Toluca, frente a Pachuca y Querétaro respectivamente, le dieron aire al Rebaño, que con una victoria, incluso, extenderá la diferencia sobre sus perseguidores. Pero por otro lado, también está en juego el liderato de la tabla anual, donde el conjunto rojiblanco puede dar un paso importante si esta noche vence al cuadro universitario.

Actualmente, Chivas lidera con 30 unidades el Clausura 2026, tres más que Cruz Azul y dos más que Toluca. La Máquina y los Diablos Rojos también fueron protagonistas del pasado Apertura 2025, unos líderes y otros en tercer lugar. Por ende, junto al Rebaño, son los dos equipos que se pelean el primer lugar de la tabla anual.

El hecho es que terminar en el primer puesto de la temporada 2025/26 sumando Apertura y Clausura no significa un título ni da alguna ventaja deportiva, pero sí que trae un beneficio económico: y es que cabe recordar que la Liga MX le otorga un millón de dólares en premios a quien termine como líder de la tabla anual.

Actualmente, dicho privilegio le correspondería al Toluca, que lidera con 63 puntos entre ambos torneos. Apenas por detrás se ubica Cruz Azul (62), mientras que el Guadalajara ocupa el tercer lugar con 59 unidades. En caso de vencer este domingo a Pumas por la Jornada 13, el Rebaño igualará la línea de la Máquina Cementera y llegará con muchas chances de pelear hasta el final por ser el mejor equipo de la temporada en fase regular. Más abajo, Tigres (53) y América (52) completan el TOP5.

Tabla anual de la temporada

Tabla anual de la Liga MX.

¿Qué rivales le faltan a Toluca, Cruz Azul y Chivas en el Clausura 2026?

Calendario del Toluca en el Clausura 2026

Toluca vs. San Luis

América vs. Toluca

Mazatlán vs. Toluca

Toluca vs. León

Calendario de Cruz Azul en el Clausura 2026

América vs. Cruz Azul

Cruz Azul vs. Tijuana

Querétaro vs. Cruz Azul

Cruz Azul vs. Necaxa

Calendario de Chivas en el Clausura 2026