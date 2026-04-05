Las Chivas de Guadalajara retoman su actividad en el Clausura 2026 de la Liga MX. Este domingo, por la Jornada 13, el Rebaño Sagrado recibe a los Pumas de la UNAM en el Estadio Akron. Con el boleto asegurado para la próxima Liguilla, los dirigidos por Gabriel Milito quieren ratificar su candidatura para el título.

El Guadalajara aprovechó el parón por Fecha FIFA para imponerse en un Clásico Tapatío frente al Atlas disputado en Estados Unidos: fue 1-0 con gol de Ángel Sepúlveda. En esta oportunidad, tendrá en frente a unos Pumas de Efraín Juárez que están firmando una buena campaña, a tal punto de que apenas perdieron un encuentro en todo el certamen.

¿Chivas vs. Pumas va por TV Abierta?

Una de las preguntas habituales de la afición rojiblanca es si el encuentro será transmitido por algún canal de TV Abierta. La respuesta para este Chivas vs. Pumas es negativa, ya que todos los encuentros del Guadalajara como local son exclusivos de Amazon Prime.

Sin embargo, recuerda que en Rebaño Pasión te traeremos el minuto a minuto con todas las incidencias más destacadas: ocasiones, goles, polémicas y videos.

¿A qué hora juegan Chivas conta Pumas?

El encuentro correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026 entre Chivas y Pumas tendrá lugar este domingo 5 de abril en el Estadio Akron, a partir de las 20:07hs de la CDMX.