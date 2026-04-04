El nombre de Manfredi Caleca empieza a repetirse cada vez con más fuerza dentro de las Chivas de Guadalajara. No se trata de un directivo ni de un integrante del cuerpo técnico, sino de un agente que, desde fuera de la institución, ha logrado construir una presencia cada vez más amplia a través de su firma, Elite Sports. Hoy, su influencia se refleja directamente en la composición del plantel, donde es el representante con mayor cantidad de futbolistas bajo su órbita.

Elite Sports, la agencia que Caleca encabeza, cuenta actualmente con siete jugadores dentro del primer equipo rojiblanco: Alan Pulido, Leonardo Sepúlveda, Efraín Álvarez, Diego Campillo, Santiago Sandoval, Daniel Aguirre y Ángel Sepúlveda. La distribución no es menor, ya que abarca distintas líneas del campo, desde la defensa hasta el ataque. Sin embargo, también hay matices en cuanto a protagonismo: Pulido, por ejemplo, se encuentra fuera de la dinámica principal del equipo, mientras que Leonardo Sepúlveda lleva tiempo sin sumar participación constante.

Manfredi Caleca también intervino en la salida de Cade Cowell rumbo a New York Red Bulls.

El alcance de Caleca no se limita únicamente a los futbolistas que hoy tienen minutos en el primer equipo. También representa a Cade Cowell, quien salió cedido en el presente torneo pero cuya ficha sigue perteneciendo a Chivas, mismo caso de Luis Rey -cedido en Puebla- y a elementos del Tapatío como Ángel Chávez —reciente incorporación— y Juan Liceaga, considerado uno de los proyectos más interesantes dentro de la cantera. Esta extensión hacia Fuerzas Básicas y jugadores en desarrollo amplía todavía más su radio de influencia.

El crecimiento de esta relación tampoco es casual ni aislado. En los últimos mercados, Chivas ha incorporado o consolidado futbolistas vinculados a Elite Sports, como Diego Campillo, Ángel Sepúlveda y Efraín Álvarez. En ese contexto, el caso de Ángel Sepúlveda adquiere un matiz particular: en un momento donde la relación entre las directivas de Chivas y Cruz Azul no atravesaba su mejor etapa, fue el propio entorno del jugador, con Caleca como intermediario, el que facilitó las negociaciones, funcionando como puente entre ambas instituciones.

Caleca junto a Efraín Álvarez, Javier Mier y Alejandro Manzo.

A diferencia de otras firmas que también tienen presencia en el plantel —como PitZGroup o CAA Stellar—, el caso de Elite Sports destaca por volumen, alcance y diversidad de perfiles. Desde futbolistas consolidados hasta jóvenes en proyección o elementos que transitan distintos momentos dentro del club, la cartera de representados de Caleca ofrece un panorama amplio sobre su inserción en la estructura rojiblanca, incluyendo movimientos recientes y presencia tanto en el primer equipo como en sus categorías inferiores.

¿Qué otros jugadores son representados por Elite Sports?