El apellido pesaba, pero también impulsaba. Carlos Jovanny Salcido Arenas, hijo de Carlos Salcido, fue durante años una de las historias más llamativas dentro de las Fuerzas Básicas de Chivas. Campeón en Sub-15 y Sub-17, su crecimiento generó expectativa en torno a una posible continuidad del legado familiar. “Para mí ha sido una motivación formar parte del club porque mi papá representó a este equipo… es un orgullo y un compromiso muy grande portar esta playera”, decía en sus tiempos como canterano rojiblanco.

Formado desde niño en el entorno rojiblanco, Salcido Jr. atravesó todo el proceso formativo con una identidad muy marcada debido a la identificación de su padre con los colores: “Ver cómo la gente gritaba y lo apoyaba… desde ese momento comenzó esto tan grande que siento por el equipo”, recordaba sobre el origen de su vínculo con Chivas. Sin embargo, también dejó en claro que su intención era hacer su propio camino: “Depende de uno… si llego a Primera División será gracias a lo que yo hice”.

En Chivas hablaban muy bien de Carlos Salcido Jr. (Captura)

Pese a sus logros en Fuerzas Básicas y a ser considerado un mediocampista disciplinado, el salto al primer equipo nunca llegó. Como ocurre con muchos procesos formativos, su proyección se fue diluyendo con el tiempo y terminó saliendo del club sin debutar en la Liga MX, marcando un punto de quiebre respecto a lo que se proyectaba en sus años juveniles.

A partir de ahí, su carrera tomó un rumbo más discreto. Tuvo un paso por estructuras vinculadas a Toluca y también formó parte de proyectos como Halcones FC, en un intento por mantenerse dentro del circuito profesional. Estos movimientos reflejan una búsqueda constante por encontrar su lugar, aunque lejos del escaparate que representaba Chivas.

Salcido fue compañero de la Hormiga González, hoy goleador de Chivas (Imago7)

El presente de Carlos Salcido Jr.

Actualmente, con 22 años, Carlos Salcido Jr. milita en el equipo filial de Leones Negros que compite en la Liga Premier. Su presente habla de un recorrido más complejo de lo esperado, pero todavía abierto: la edad le permite seguir aspirando a un salto, aunque sus últimos pasos también evidencian lo difícil que es consolidarse en la élite. Su historia, en definitiva, refleja que incluso con talento, formación y apellido, el camino al máximo nivel no está garantizado.