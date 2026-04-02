En medio del regreso del ascenso en la Liga MX a partir de la temporada 2026-27, Atlante FC aparece como el gran beneficiado: único club certificado de la Liga de Expansión MX, con estructura y avales en regla, y además bien posicionado en las gestiones dirigenciales, todo apunta a que recuperaría su lugar en Primera División, en un contexto donde el sistema sigue priorizando el orden institucional por encima de la competencia pura en cancha.

En ese escenario, el nombre de Miguel Herrera toma fuerza como posible conductor del proyecto: con pasado en el club y un perfil alineado a la exigencia de la Liga MX, el Piojo aparece como el principal candidato para liderar el eventual regreso del Atlante, en una apuesta que combinaría identidad, experiencia y respaldo dirigencial para sostener la transición hacia la Primera División.

Según lo reportado por TVC Deportes, Teun Wilke aparece como una opción concreta para reforzar al Atlante, al punto de que la directiva ya lo tendría apalabrado de cara a su eventual regreso a la Liga MX. Con escasos minutos durante su préstamo en Colombia, el delantero encaja como una apuesta joven dentro de un proyecto que buscaría combinar proyección y margen de crecimiento en su armado.

Teun Wilke quedó relegado en Chivas y tuvo que salir cedido (Imago7)

En paralelo, su presente inmediato explica por qué su nombre vuelve a aparecer en México: Teun Wilke fue cedido por Chivas al Fortaleza en enero de 2026, en un préstamo por un año con opción de compra y con el objetivo de sumar minutos en la Primera División de Colombia; sin embargo, su adaptación no ha sido la esperada, con participación intermitente, sin goles ni asistencias en el torneo, y un rol todavía secundario dentro del equipo, lo que refuerza la idea de un posible cambio de escenario a corto plazo.

Los números de Teun Wilke en Fortaleza

Desde que llegó al futbol colombiano en un movimiento sorpresivo, Teun Wilke no ha logrado hasta el momento hacer pie, pues suma nueve partidos jugados y aún no marcó goles. Para peor, falló un penal y recibió una expulsión, señal de que la adaptación le está costando. En varios de los últimos juegos ni siquiera fue convocado.