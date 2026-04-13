La gran explosión goleadora de Armando González, actual goleador de las Chivas de Guadalajara, obligó a una limpia de centrodelanteros en la plantilla rojiblanca. Así fue que salió Chicharito Hernández, se descartó a Alan Pulido y se envió cedido a Teun Wilke, delantero que llegó a tener buenos momentos con el primer equipo después de brillar también con el Tapatío en la Liga de Expansión MX.

Sin demasiado lugar en la consideración de Gabriel Milito, ni ofertas concretas para continuar en México, se decidió que Wilke, delantero de 24 años, saliera cedido a un destino poco habitual como lo es el futbol colombiano. El espigado atacante se marchó en busca de continuidad, pero hasta el momento no tiene los minutos esperados.

Wilke no tuvo participación en los últimos dos encuentros de Fortaleza e incluso en uno de ellos no entró ni en la lista de convocados. Su última participación fue el 25 de marzo, cuando ingresó en la segunda mitad en la derrota por 2-1 de su equipo contra Deportivo Pasto.

Antes que esto, Wilke había jugado apenas 6′ contra Junior tras reaparecer luego de dos convocatorias en las que se quedó fuera. Su última titularidad fue el 21 de febrero, cuando completó los 90′ en la derrota 4-2 frente a Once Caldas. Fortaleza marcha actualmente en el 15° lugar entre los 20 equipos que conforman la Primera División del futbol colombiano.

Wilke no tiene goles en Fortaleza: los dos momentos que marcaron un quiebre en su etapa a préstamo

La breve estadía de Teun Wilke en Fortaleza aún no registra goles, pero sí dos momentos que marcaron un quiebre en su etapa a préstamo: un penal fallado en la Jornada 3 en un empate 1-1 como local ante Llaneros, y la expulsión en la derrota por goleada 4-1 sufrida ante Atlético Nacional, donde ingresó desde el descanso y fue expulsado tan sólo 20 minutos después.