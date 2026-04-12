Luego de la dura derrota de las Chivas de Guadalajara por 4-1 ante Tigres UANL, la jornada continuó con una actuación imposible de ignorar: Víctor Guzmán, ex jugador y capitán del Rebaño Sagrado, fue la gran figura en el triunfo de Pachuca frente a Santos Laguna por 4-2. El mediocampista apareció con todo su esplendor en el Estadio Hidalgo para liderar una remontada que terminó en goleada y dejó su huella en la jornada.

El primer gol del Pocho llegó como respuesta al golpe inicial de Santos. Tras una buena jugada colectiva, Guzmán apareció dentro del área para sacar un remate bien ajustado y marcar el empate, iniciando una noche en la que sería determinante desde su habitual rol llegando desde segunda línea.

Todavía durante la primera mitad, el Pocho volvió a quedar de frente al arco en la frontal del área y sacó un remate preciso al segundo palo que puso en ventaja por 2-1 a los Tuzos. El mediocampista siempre ha destacado por su golpeo de balón y esta vez no fue la excepción.

Ya en el tramo final, Guzmán completó su hat-trick para sentenciar el encuentro y coronar una actuación individual dominante. El tercer tanto llegó desde un desborde por la banda izquierda, en donde el Pocho aprovechó para cerrar la pinza llegando desde segunda línea con una gran ejecución de volea.

Pocho Guzmán no regresará a Chivas

Todo esto ocurre apenas días después de que el propio futbolista confirmara que no regresará al Rebaño Sagrado. Víctor Guzmán dejó en claro que finalizará su contrato y quedará en libertad de acción: “Esperemos que se pueda dar la opción de poder quedarme aquí o de poder trascender en algún otro equipo. Al quedar libre puede ser algo tentador para algún equipo, incluso para Pachuca”, reflexionó el Pocho sobre su futuro.