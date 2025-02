Las Chivas de Guadalajara sumaron una nueva caída en condición de visitante, esta vez frente al Atlético San Luis, rival que llegaba en el último lugar de la tabla de posiciones. Este sábado el Rebaño Sagrado volverá a jugar fuera de casa, frente a Pumas UNAM. Y a partir de allí, será el turno de preparar los tres clásicos nacional frente al América: dos por Concachampions y uno más por el Clausura 2025 de la Liga MX.

De cara a esos encuentros, el conjunto rojiblanco podría recuperar algunos elementos que den más profundidad a la plantilla y competencia interna. Además del regreso de Miguel Tapias, quien se perdió el último encuentro por ser expulsado frente a Pachuca, Chivas tiene actualmente siete jugadores lesionados y no se sabe a ciencia cierta cuando podrán regresar.

Los siete jugadores lesionados de Chivas

Óscar Whalley: El guardameta español de doble nacionalidad cayó lesionado justo antes del choque ante Necaxa, cuando estaba previsto que reemplazara como titular a Raúl Rangel, ausente con la Selección Mexicana. Whalley es uno de los candidatos a salir del equipo próximamente, pues cabe destacar que aún no debutó en Liga MX.

Leonardo Sepúlveda: Aunque tuvo algunos minutos en la pretemporada, el zaguero zurdo no fue utilizado en las primeras jornadas y luego cayó lesionado. Sepúlveda fue intervenido por una lesión de tobillo. Más allá de que sus rendimientos no han sido convincentes, sería una opción más contemplando que muchas veces Óscar García quiere utilizar tres zagueros y las alternativas no abundan.

Luis Olivas: Otro zaguero zurdo, pero en su caso la lesión fue de mayor gravedad. El año pasado se rompió los ligamentos cruzados y de seguro su vuelta lleva más tiempo, considerando también que una vez rehabilitado deberá recuperar ritmo futbolístico.

Miguel Gómez: Uno de los juveniles que debutó en este torneo y que entusiasmó a la afición, pero sin embargo cayó lesionado en la visita a Necaxa. En las primeras jornadas reemplazó a Alan Mozo y lo hizo de buena manera. Su dolencia fue en el bíceps femoral derecho y ya pasó más de un mes, por lo que su vuelta no debería de resultar demasiado lejana.

Miguel Gómez tuvo un rendimiento ilusionante en la primera jornada, pero cayó lesionado muy pronto (Imago7)

Daniel Flores: Otro elemento que debutó en este Clausura 2025, más precisamente en el duelo frente a Tigres. Aquel día Óscar García lo puso como titular por delante de Mateo Chávez, pero el lateral izquierdo duró muy poco en en el campo. Al ser un desgarro, todavía tendría para algunos días más, pero en teoría podría estar disponible para el mes de marzo.

Mateo Chávez: El caso más reciente y extraño, pues en los últimos minutos del juego ante Pachuca recibió un balonazo que lo dejó conmocionado. Aunque no se permitió a Chivas realizar una sustitución extra, los doctores de la Liga MX lo siguen de cerca para comprobar su estado y por eso no pudo jugar ante San Luis. ¿Reaparecerá ante Pumas?

El Pocho prepara su regreso para los Clásicos Nacionales de marzo (Imago7)

Víctor Guzmán: El Pocho también cayó lesionado en la pretemporada y aunque había perdido protagonismo en el primer equipo, puede ser un regreso importante por su pegada y su experiencia. De hecho, todo indica que los plazos le ayudarán a ser elegible para los compromisos frente al América, aunque seguramente lo haga sin demasiado rodaje previo.

Parte médico de Óscar García

Tales son los problemas del Rebaño que hasta su entrenador, Óscar García, fue trasladado a un hospital antes del duelo entre Chivas y Atlético San Luis. En las últimas horas, el Rebaño emitió un comunicado en el que detalla su situación: el estratega sigue bajo observación y evoluciona de manera favorable, aunque no realizará este jueves el viaje a la Ciudad de México.