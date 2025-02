Aunque Atlético San Luis llegó al duelo frente a Chivas con una racha negativa de una victoria y siete derrotas, el conjunto potosino reaccionó y venció al Rebaño por 3-1, con una segunda mitad de pura contundencia que sacudió al Guadalajara.

El entrenador español Domenec Torrent supo llevar al San Luis hasta las semifinales de la Liga MX en último torneo, pero en esta campaña las cosas no habían ido nada bien. Por eso el estratega se mostró orgulloso de poder revertir la situación, aunque también reconoció que en la primera parte Chivas fue muy superior.

Domenec Torrent admite que Chivas les dio un baño en la primera mitad

Aunque San Luis se lució en la segunda mitad y machacó al Rebaño, Domenec Torrent reconoció: “La primera parte Chivas ha sido muy, muy, muy superior a nosotros. Nos ha bailado. Hemos tenido que tocar varias cosas para encontrarnos”, manifestó el entrenador español.

“La primera parte lo achaco a mi culpa. A no saberles hacer interpretar como jugaban con el 4-3-3, que los dos extremos iban a recibir dentro, no lo hemos interpretado. Nos han bailado. Hemos tenido suerte de salir ilesos con el 0-0”, admitió Domenec Torrent, quien hasta realizó una modificación en esa primera mitad ante la superioridad rojiblanca.

Consultado sobre la poca posesión que tuvo su equipo en esa primera mitad, Torrent afirmó: “Ha sido un baño espectacular de Chivas, han estado muy superiores. Sin hacernos daño, pero muy superiores a nosotros. No teníamos el balón, no dábamos ni tres pases seguidos. (…) En el descanso decíamos, tener el balón, es lo nuestro. Ni la hemos olido. Íbamos detrás de ellos a atrapar sombras y hemos tenido la gran suerte de que no nos han marcado”, insistió.

Torrent sobre la salud de Óscar García

Su compatriota, Óscar García, no pudo decir presente en el banquillo de Chivas ante un cuadro de gastroenteritis. “He tenido la suerte de poder hablar con Óscar. Le deseo lo mejor. Nos conocemos desde hace tiempo. No estaba bien, se que está ingresado. He salido tarde al partido porque he tenido la oportunidad de poder charlar con él. Estaba mal. Lo importante es que se recupere. Gracias a Dios me dicen que está estable, está ingresado”, dijo Torrent al referirse a su colega.