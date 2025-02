Las cosas no mejoran para las Chivas de Guadalajara cuando salen de casa. Esta vez, el Rebaño Sagrado cayó ante Atlético San Luis y sigue sin poder sumar ni una sola unidad en condición de visitante. Pese a jugar un buen primer tiempo, el conjunto rojiblanco no lo supo aprovechar y luego tuva una pésima actuación en la segunda mitad.

El conjunto dirigido por Óscar García acumula puras derrotas en lo que ya es un desempeño más que preocupante. La tabla de posiciones tiene a Chivas en 10º lugar y en conferencia de prensa, el auxiliar técnico Manel Ruano se lamentó de gran manera por la caída frente al elenco potosino.

Manel Ruano se lamentó por no sacar ventaja en el primer tiempo

Tras una nueva derrota fuera de casa, Manel Ruano analizó el encuentro: “Hoy hemos sufrido un castigo muy duro. A veces los errores no te cuestan goles, pero hoy sí que nos han costado goles“. Además, se refirió a lo hecho por el equipo en la primera mitad, donde Chivas pudo haber sacado ventaja: “Contra un equipo que le gusta tener el balón, hemos tenido el 60% de la posesión, hemos chutado y nos vamos con el 3-1, pero merecimientos totales a San Luis”, afirmó.

“Hoy irnos de aquí sin la victoria para nosotros es un golpe duro y creo que nos lo merecemos, porque con errores así es complicado ganar”, se sinceró Ruano. “Estamos muy cabreados, no puede ser. No puede ser el dominar tanto a un rival, chutar diez veces y no irnos con un gol. Tenemos que ser conscientes de que esto es equilibrio y que no podemos dar tantas facilidades defensivas a un equipo que teníamos completamente dominado”, insistió.

Chivas debió marcar más goles, asegura Manel Ruano

Asimismo, el auxiliar de Óscar García se lamentó por la falta de contundencia que hubo en la primera mitad: “Debíamos haber marcado muchos más goles. Pudimos haber estado más presentes en el área si Alan (Pulido) no hubiera bajado tanto, pero son cuestiones tácticas que en cada partido pasan”.

“Creo que pudimos haber atacado un poco más en el espacio y aunque lo hemos trabajado, es verdad que nos ha costado un poco más. Aún así creo que hemos sido merecedores de habernos ido con uno o dos goles, eso hubiera definido el partido”, señaló Ruano sobre la derrota frente a San Luis.