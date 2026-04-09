Víctor Guzmán era uno de esos jugadores por los que toda la afición de Chivas suspiraba; sin embargo, tras no poder trascender con la escuadra tapatía, el propio mediocampista ha confirmado que no volverá al Rebaño Sagrado en el verano.

El Pocho llegó como refuerzo al Guadalajara a finales del 2022, siendo la primera gran contratación de Fernando Hierro a su llegada al conjunto rojiblanco, convirtiéndose en un fichaje de efecto inmediato potenciando al Rebaño y llevándolo hasta la Final del Clausura 2023.

Sin embargo, ahora el mediocampista ha confirmado que no volverá a portar la camiseta de la escuadra de la Perla de Occidente, ya que su contrato expira en verano, por lo que será un jugador libre que tratará de colocarse en algún equipo.

“Empecé a trabajar conmigo mismo, a verme mis defectos y mis virtudes. Sobre eso empecé a trabajar para tener un mejor rendimiento tanto dentro como fuera del campo, porque había una competencia muy buena.

“Yo estoy a préstamo y en julio quedo libre, entonces para mí fue muy importante todo esto que está pasando para encontrarme en mi mejor versión físicamente. De lo que venga se platicará después, esperemos poder llegar a la Final y poder ganarla. Tomar la mejor decisión por mi edad, que tengo 31 años y lo que estoy buscando deportivamente una estructura sólida.

“Esperemos que se pueda dar la opción de poder quedarme aquí o de poder trascender en algún otro equipo. Al quedar libre puede ser algo tentador para algún equipo, incluso para Pachuca”, declaró el Pocho en conferencia de prensa.

Pocho Guzmán dejó entrever ruptura con directiva de Chivas

“Hablé con los directivos y por ahí me pidieron disculpas: ‘por si te enteraste por otro lado y no por nosotros’. Ellos me dijeron unas palabras que dije: ‘Está bien’. No las puedo decir porque la otra vez puse un comentario en Instagram que me comentó Bruce (El-mesmari), que le puse: ‘A veces pasa’, pero nunca le puse que me pasó ahí.

“De Chivas no salí mal. Después hablé y dije: ‘está bien, me voy para Pachuca y ustedes me prestan’. ‘Creemos que es lo mejor’. Si ustedes me prestan y están de acuerdo, entonces yo me voy, porque le acabo de preguntar al director técnico y dice que él no sabe nada. Él me está respetando para pelear por un lugar, pero ellos me dijeron unas palabras que yo dije: ‘ok, mañana saco mis cosas tempranito y me voy a Pachuca’“, declaró el Pocho en una entrevista con Tuzos TV en septiembre del 2025.

¿Por qué se fue Víctor Guzmán de Chivas?

Después del Clausura 2023, en donde el Rebaño llegó a la Final y el Pocho fue el mejor romperredes rojiblanco, su rendimiento fue a la baja, en donde se reportaron diferencias con Veljko Paunovic, posteriormente por un problema personal, del cual no pudo reponerse, por lo que prefirieron buscarle salida de la institución.