Chivas está viviendo un torneo de ensueño en donde se mantiene como el mejor equipo de toda la Liga MX, no solamente por ser el líder de la tabla de posiciones, sino por desempeño futbolístico y hasta por rendimiento individual de cada jugador.

Es por eso que los objetivos que se están trazando dentro del Guadalajara se están actualizando constantemente, en donde la meta de calificar a la Liguilla ya se ha logrado; sin embargo, ahora la nueva misión es terminar como líderes generales.

El comunicador de As México, César Huerta, reveló que el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito y la plantilla de futbolistas se han comprometido a cerrar fuerte la fase regular del torneo para terminar en el primer lugar, en donde los jugadores que apuntan a irse con la Selección Mexicana quieren dejar toda la ayuda posible para que sus compañeros encaren la Liguilla sin ellos.

“El compromiso que existe al interior del club para poder finalizar y dejar al equipo en la cima de la tabla y entonces sí, irse tranquilitos a jugar la Copa del Mundo.

“Resulta que es uno de los objetivos que se ha trazado el plantel, especialmente los que se van a ir de aquí y que están cien por ciento comprometidos con esto, pero el plantel en general han hecho este compromiso de cerrar lo mejor posible la fase regular para tratar de terminar en la parte alta de la clasificación y así poder decir: misión cumplida, vámonos a la Copa del Mundo.

“Nuestro compromiso es hacer lo más posible para ayudar para que nuestro equipo tenga condiciones favorables en la Liguilla. Está hablado al interior del plantel (…) Es un objetivo planteado por el plantel y el cuerpo técnico”, destapó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres del Clausura 2026?

El choque correspondiente a la jornada 14 del Clausura 2026 entre el Rebaño y los felinos se llevará a cabo el próximo sábado 11 de abril en la cancha del Estadio Universitario en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuáles son los próximos rivales de Chivas en el Clausura 2026?

Tigres UANL

Puebla

Necaxa

Xolos de Tijuana

¿Cómo va la tabla de posiciones del Clausura 2026?