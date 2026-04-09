Chivas ha ido construyendo uno de los planteles más poderosos y competitivos de toda la Liga MX, en donde muchos de sus futbolistas están destacando, por lo que están siendo llamados a la Selección Mexicana, en donde uno que parece que tiene ganada la titularidad en el Tricolor es Raúl Rangel.

El Guadalajara tiene nuevamente al mejor portero mexicano, por lo que es casi un hecho de que se perderá la Liguilla por reportar con Javier Aguirre, por lo que la directiva habría estado analizando a algunos candidatos para apuntalar la portería tapatía.

Es por eso que el comunicador de TV Azteca, David Medrano, destapó que los altos mandos del chiverío tenían en mente el buscar contratar a Carlos Acevedo o Andrés Sánchez para la Liguilla; sin embargo, tras la negativa de la FIFA, se la deberán de jugar con Óscar Whalley.

“Por más que me digan que Óscar Whalley tiene 32 años, no ha debutado en partido oficial. Me habían dicho que Guadalajara, si se hubiese aprobado, estaban pensando en Carlos Acevedo o Andrés Sánchez para la Liguilla, pero como FIFA dijo que no, no queda de otra que darle actividad a Óscar Whalley”, explicó el comunicador en el programa La de Ocho.

Carlos Acevedo no habría podido fichar con Chivas

Independientemente de que la FIFA no autorizó a los clubes que cedan futbolistas a la Copa del Mundo el reforzarse con elementos de los clubes eliminados, Carlos Acevedo no habría podido ser tomado en cuenta para reforzar al Guadalajara, ya que todo apunta a que será el tercer portero de México en el Mundial 2026.

Las estadísticas de Carlos Acevedo y Andrés Sánchez en el Clausura 2026