Este martes se dio a conocer que Mario Villarreal, representante de Carlos Acevedo, acudió a las instalaciones de Verde Valle, por lo que inmediatamente en redes sociales se soltó el rumor de que el portero de Santos Laguna podría convertirse en uno de los refuerzos de Gabriel Milito para el Torneo Clausura 2026.

Sin embargo, la llegada del arquero de 29 años de edad se podría concretar en diciembre próximo si se da la salida del Raúl ‘Tala’ Rangel al Viejo Continente, pues se habla de que un par de equipos del otro lado del charco siguen de cerca sus actuaciones con las Chivas.

Cabe mencionar que no es la primera vez que se le vincula a Carlos Acevedo con el Rebaño Sagrado, ya que hace un tiempo se mencionó de que su representante se encontraba en pláticas con la directiva del Club Deportivo Guadalajara.

Mario Villarreal visitó las instalaciones de Verde Valle / Instagram

¿Cuánto pagaría Chivas a Santos Laguna por Carlos Acevedo?

De acuerdo con el sitio Transfermarkt, el valor actual de Carlos Acevedo es de tres millones de euros, equivalente a poco más de 64 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, por lo que esto podría estar pidiendo Santos Laguna por el portero mexicano.

Señalar que Carlos Acevedo fue considerado por Javier Aguirre para disputar con la Selección Mexicana la Fecha FIFA de octubre, ante Colombia y Ecuador, pero para su mala fortuna no verá minutos, ya que contra los cafetaleros salió como titular Luis Ángel Malagón y frente a los ecuatorianos lo hará Raúl ‘Tala’ Rangel.