La serie de Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 entre Cruz Azul y Chivas es una de las más esperadas y algunos epecialistas ya tiene a su favorito para avanzar a las Semifinales, entre ellos el que fuera hace un tiempo el director deportivo de ambas escuadras: Ricardo Peláez.
El analista de ESPN aseguró en el programa “Futbol Picante” que la serie entre estos dos conjuntos está muy parejo, pero después se animó a decir que ve a los pupilos de Gabriel Milito con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.
“Veo posibilidades de que el Guadalajara, a pesar de la posición en la tabla, pase: 51-49. El cierre de los dos fue mejor el de Chivas. Viene desde la fecha 11 o 12 sumando triunfos, tiene al campeón de goleo, llega con una mentalidad ganadora, una inercia positiva. Tiene mucho qué ganar”, comentó.
Cabe mencionar que en la mesa también se encontraba Javier Alarcón y los históricos exjugadores mexicanos, Jared Borgetti y Hugo Sánchez, pero a diferencia de Ricardo Peláez, ellos ven un poco favorito a los dirigidos por Nicolás Larcamón.
¿Cuándo se jugará la serie de Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas?
El partido de Ida de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 entre Cruz Azul y Chivas, se celebrará este jueves en la cancha del Estadio Akron, a las 20:07 horas, tiempo del centro de México, mientras que el de Vuelta será el domingo 30 en el Olímpico Universitario, a las 19:00 horas.