La serie de Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 entre Cruz Azul y Chivas es una de las más esperadas y algunos epecialistas ya tiene a su favorito para avanzar a las Semifinales, entre ellos el que fuera hace un tiempo el director deportivo de ambas escuadras: Ricardo Peláez.

El analista de ESPN aseguró en el programa “Futbol Picante” que la serie entre estos dos conjuntos está muy parejo, pero después se animó a decir que ve a los pupilos de Gabriel Milito con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

“Veo posibilidades de que el Guadalajara, a pesar de la posición en la tabla, pase: 51-49. El cierre de los dos fue mejor el de Chivas. Viene desde la fecha 11 o 12 sumando triunfos, tiene al campeón de goleo, llega con una mentalidad ganadora, una inercia positiva. Tiene mucho qué ganar”, comentó.

Ricardo Peláez ve ligeramente favorito a Chivas sobre Cruz Azul.

Cabe mencionar que en la mesa también se encontraba Javier Alarcón y los históricos exjugadores mexicanos, Jared Borgetti y Hugo Sánchez, pero a diferencia de Ricardo Peláez, ellos ven un poco favorito a los dirigidos por Nicolás Larcamón.

¿Cuándo se jugará la serie de Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas?

El partido de Ida de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 entre Cruz Azul y Chivas, se celebrará este jueves en la cancha del Estadio Akron, a las 20:07 horas, tiempo del centro de México, mientras que el de Vuelta será el domingo 30 en el Olímpico Universitario, a las 19:00 horas.