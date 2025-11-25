Ricardo Marín podría considerarse el primer refuerzo de Chivas para el Clausura 2026, ya que su préstamo con el Club Puebla llegó a su fin y pronto deberá reportar en Verde Valle. Afortunadamente para él, la diferencia de calendarios entre la Franja y el Rebaño Sagrado le ha dado al delantero unos días extra que está aprovechando de la mejor manera antes de regresar al Guadalajara.

Puebla quedó eliminado del Apertura 2025 hace casi tres semanas, tras finalizar la Jornada 17 sin acceder al Play-In ni a la Liguilla. Mientras la Franja terminó su participación, Chivas continúa en competencia y se prepara para enfrentar a Cruz Azul en los Cuartos de Final, lo que ha dejado a Marín en un periodo de descanso anticipado.

El 4K está aprovechando estos días libres para salir de vacaciones, pues compartió en Instagram que viajó a Nueva York junto a su familia, disfrutando antes de presentarse nuevamente con el Guadalajara para iniciar la pretemporada rumbo al Clausura 2026.

Durante el periodo de invierno, los equipos suelen otorgar alrededor de dos semanas de descanso entre torneos. La cuenta regresiva para Marín comenzará cuando Chivas concluya su participación en la Liguilla, por lo que incluso podría recibir más días libres si el equipo llega hasta la Final e incluso la gana.

Ricardo Marín podría empezar a entrenar por su cuenta mientras espera

Aunque hoy está de vacaciones, lo más probable es que Marín retome pronto entrenamientos por su cuenta, ya que Gabriel Milito exige un alto nivel físico en todo su plantel. Por ello, el delantero deberá presentarse en su mejor forma cuando llegue el momento de reportar con el equipo.