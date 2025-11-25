Mientras jugadores y cuerpo técnico se preparan para enfrentar Cruz Azul por la Liguilla, en Chivas están muy atentos a lo que va a suceder en el mercado de pases. Mientras el Guadalajara se alista para enfrentar a la Máquina, Ricardo Marín le da la señal definitiva a Gabriel Milito de que regrese a Verde Valle para el Clausura 2026.

Diferentes reportes han señalado que Puebla fue el primero en levantar el teléfono para intentar renovar el préstamo que había tenido con 4K. Sin embargo, la directiva rojiblanca dejó claro que no tienen pensado dejarlo fuera de su proyecto para el año que viene debido a que el cuerpo técnico lo considera como una pieza clave para el siguiente torneo.

Tras finalizar su participación en el Apertura 2025, Ricardo Marín mantuvo los entrenamientos debido a que busca llegar de la mejor manera a la pretemporada con el Guadalajara. A su vez, Jesús Bernal reveló que el atacante le dio la señal definitiva a Chivas de que regresa porque este lunes la Franja volvió a los entrenamientos, pero el atacante ya no dijo presente.

Ricardo Marín regresa a Chivas tras un gran año en Puebla. (Foto: IMAGO7)

“El regreso de Ricardo Marín a Chivas se ha confirmado. Este lunes el equipo de Puebla regresó a sus trabajos en su pretemporada y esta pues es la prueba más grande de que ya no seguirá en esta institución. ¿Por qué? Porque ya no se presentó a trabajar con sus ahora excompañeros”, reportó Jesús Bernal en su canal de YouTube.

¿Por qué Chivas decidió mantener a Ricardo Marín en el equipo?

El regreso de Ricardo Marín podría ser llamativo para la afición de Chivas debido a que es un jugador que llegó a ser el nueve del equipo y no anotaba goles. Sin embargo, uno de los grandes motivos por los que el 4K se quedará en el Rebaño Sagrado es porque su estilo de juego es ideal para lo que busca Gabriel Milito en el Guadalajara. No es un delantero fijo como Armando González, pero genera desmarques y asociaciones con o sin pelota.

Por otro lado, su llegada le proporcionará a Chivas una cuota de gol importante que solamente en el ataque ha dado Armando González. En el 2025, entre la Liga MX y Leagues Cup, sumó 9 goles para la Franja.

La comparativa de Ricardo Marín en Chivas y Puebla

Ricardo Marín en el 2025 Goles Asistencias Minutos Clausura 2025 4 0 1039 Leagues Cup 2025 1 1 258 Apertura 2025 4 2 862 El 2025 de Ricardo Marín en Puebla. (Estadísticas: Transfermarkt)