Chivas llega al Clausura 2026 con una reestructuración profunda en su delantera, una de las zonas donde más movimientos realizó la directiva de cara al nuevo torneo. Javier Hernández ya no forma parte del plantel y Alan Pulido, por ahora, se mantiene borrado del equipo, mientras que para reforzar el ataque llegaron Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, además del ascenso de Sergio Aguayo desde el Tapatío al Primer Equipo.

Sin embargo, los ajustes no terminaron ahí, ya que a unas horas de que inicie oficialmente el Clausura 2026, el Guadalajara confirmó una salida más. A través de sus canales oficiales, Chivas anunció que Teun Wilke dejará la institución para jugar con el Fortaleza de la Primera División de Colombia, club que comenzará su actividad en 2026 el próximo 15 de enero, cuando reciba a Alianza FC.

La decisión responde principalmente a la necesidad de darle minutos y continuidad a Wilke, quien con apenas 23 años sigue siendo considerado un futbolista con margen de crecimiento. No obstante, su participación reciente fue limitada: en el Apertura 2025 disputó solo cuatro partidos, mientras que en el Clausura 2025 vio acción en siete encuentros, la mayoría ingresando desde el banquillo. Ante este panorama, se optó por buscarle un entorno más competitivo donde pueda desarrollarse.

Wilke es un delantero con cualidades interesantes y un físico privilegiado, especialmente en el juego aéreo gracias a sus 1.91 metros de estatura. Su llegada a la exigente Liga de Colombia representa una oportunidad para afianzarse, ganar experiencia y seguir el camino de otros futbolistas del Guadalajara que salieron a préstamo en busca de minutos y regresaron más consolidados.

Teun Wilke salió a préstamo por un año con opción a compra al Fortaleza de Colombia

La salida de Teun Wilke se concretó mediante un préstamo por un año con opción a compra, por lo que, en principio, podría volver al Rebaño Sagrado a inicios de 2027. No obstante, si su rendimiento convence al Fortaleza y el propio jugador se siente cómodo, la relación podría extenderse, escenario en el que Chivas también se vería beneficiado económicamente al recibir un pago por su carta.