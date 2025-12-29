Ayer por la tarde noche Chiva volvió a tener acción en el que fue su primer encuentro de preparación para el Clausura 2026. Ricardo Marín reapareció con la playera rojiblanca y la afición estalló post partido debido a que falló jugadas claras de gol. Sin embargo, los chivahermanos se equivocan al criticar a un 4K que con el correr de los partidos puede ser solución en el ataque rojiblanco.

Cuando Gabriel Milito llegó al Guadalajara había dos problemas que aquejaban al conjunto rojiblanco: orden defensivo y poca generación de jugadas de gol. Con el argentino se tuvo que llegar al Clásico Nacional para tener solvencia en el fondo, pero desde la jornada uno Richard Ledezma y Bryan González llegaban por los carriles para dar alternativas, Efraín Álvarez mostraba una gran visión de juego en los últimos metros, Roberto Alvarado daba su cuota de tiro de larga distancia junto a la gambeta, Santiago Sandoval con velocidad al espacio marcaba la diferencia y Armando González no se cansó de hacer goles.

Ayer ante Irapuato Chivas volvió a mostrar esa idea de juego durante 90 minutos con dos equipos diferentes. En la segunda mitad, Ricardo Marín tuvo su regreso, dio una asistencia y no pudo anotar goles claros por lo que la afición no paró de criticarlo en redes sociales por el partido que llevó adelante.

Hay que decir que la crítica que recibió 4K fue muy apresurada porque fueron los primeros 45 minutos de un partido de preparación para el Clausura 2026. Da la sensación que uno de los principales motivos por los que se decidió mantenerlo en el equipo es porque es un futbolista que puede marcar y dar más alternativas en el ataque. Es decir, es un elemento que además de aportar cuatro o cinco goles por campeonato puede tirarse unos metros hacia atrás para pivotar o jugar de frente a portería. Esta polifuncionalidad no la pudieron llevar adelante Alan Pulido, Chicharito Hernández y Teun Wilke.

¿Qué dicen las estadísticas de Ricardo Marín en el 2025?

La estadística marca que Ricardo Marín anotó nueve goles en el 2025, ocho en la Liga MX y uno en la Leagues Cup 2025 y dio tres asistencias en 32 partidos oficiales según Transfermarkt. Alan Pulido, Teun Wilke y Chicharito Hernández no tuvieron esos números en un año de competencia ganando salarios superiores y recibiendo las comodidades de un club como el Guadalajara.

¿Qué debe hacer la afición de Chivas con Ricardo Marín?

La afición de Chivas tiene que mantener la exigencia porque la historia del club lo demanda como tal, especialmente cuando el dueño, Amaury Vergara, no se hace responsable de los resultados.

Sin embargo, con Ricardo Marín los chivahermanos deben tener paciencia porque es un jugador disciplinado, que trabaja y que tiene las cualidades para el estilo de juego de Gabriel Milito. Darle el beneficio de la duda hasta la jornada 7 u 8 es un margen claro para terminar de evaluar si es un futbolista que estará a la altura que se espera.