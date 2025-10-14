En un rato más la Selección Mexicana buscará cerrar dignamente la Fecha FIFA de octubre luego de su lamentable descalabro ante Colombia, y el Estadio Akron será testigo de un nuevo enfrentamiento frente a Ecuador.

Los pupilos de Javier Aguirre se verán las caras con el segundo mejor clasificado de la CONMEBOL, por lo que será una prueba complicada, y para este duelo se espera que el ‘Vasco’ realice ocho modificaciones en su once estelar.}

Es probable que una de ellas sea la de Raúl ‘Tala’ Rangel en lugar de Luis Ángel Malagón, de manera que los periodistas de TUDN, arremetieron contra Javier Aguirre por esta decisión, pues no están de acuerdo que esta noche siente al portero del Club América.

“Esta es una muy mala noticia para Malagón, porque se supone que tú estás repitiendo a tu portero titular, titular, y además mandas al ‘Tala’ Rangel en su estadio, en el estadio de las Chivas, para sí Rangel tiene una muy buena actuación puede darle el brinco a Malagón, cuando pensamos que Malagón estaba muy seguro”, mencionó David Faitelson en el programa Línea de 4 de TUDN.

“A mí me suena eso porque generalmente para no perder confianza en tu equipo al portero nunca lo cambias”, agregó el polémico periodista ante la presencia de Alejandro de la Rosa, Andrés Vaca, Gibrán Araige y Paco Arredondo.

¿A qué hora es el partido entre México y Ecuador?

Cabe mencionar que el partido entre la Selección Mexicana y Ecuador, se llevará a cabo este martes 14 de octubre en la cancha del Estadio Akron, a las 20:30 horas, tiempo del centro de México,y será transmitido por TUDN, ViX y Azteca Deportes.