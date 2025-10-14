Es un hecho. Chivas confirmó lo que toda la afición esperaba saber sobre los dos refuerzos que acaba de incorporar. En una pequeña nota señaló que Hugo Camberos y Yael Padilla ya se sumaron a los trabajos en Verde Valle y estarán disponibles para enfrentar a Mazatlán por la jornada 13 del Apertura 2025.

La Copa del Mundo 2025 fue una vidriera única para que los diferentes jugadores de la Liga MX se mostraran ante varios scoutings que se encontraban siguiendo a cada jugador. Diferentes reportes señalan que varios enviados de clubes europeos quedaron maravillados con Diego Ochoa, futbolista formado en Verde Valle y que se encuentra cedido en FC Juárez.

Para el certamen mundialista Chivas cedió a Hugo Camberos y Yael Padilla jugadores que vieron acción en la mayoría de los partidos de la Selección de México Sub-20. Tras quedar eliminados ante Argentina en los Cuartos de Final, los dos futbolistas rojiblancos emprendieron su regreso a Guadalajara y ya se encuentran en Verde Valle.

Hugo Camberos y Yael Padilla estarán disponibles para enfrentar a Mazatlán. (Foto: IMAGO7)

De cara al duelo contra Mazatlán, Chivas confirmó que Gabriel Milito podrá contar con ellos para el duelo por la jornada 13. “Tanto Camberos como Padilla ya regresaron a la Perla Tapatía y desde este martes se pondrán a las órdenes de Gabriel Milito, pensando en el duelo de la Jornada 13 ante Mazatlán. Esto sin duda es una extraordinaria noticia para el Rebaño Sagrado, que quiere su cuarto triunfo al hilo en el Apertura 2025 y ahora podrá contar con 2 variantes más en la ofensiva”, reportaron.

¿Quién transmite Chivas vs. Mazatlán?

El duelo entre Chivas y Mazatlán por la jornada 13 del Apertura 2025 se llevará adelante el próximo sábado 18 de octubre en el Estadio Akron. El duelo comenzará a las 19:00 del Centro de México y podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.